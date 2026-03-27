Disney rodará 'Rapunzel' en la Comunitat: ¿Cuáles serían los escenarios ideales en Castellón?

Si el universo de Enredados (Rapunzel) se trasladara a la provincia de Castellón, sus paisajes medievales y naturales encajarían perfectamente con la estética del Reino de Corona. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado que Disney ha puesto sus ojos en la Comunitat Valenciana para el rodaje del live action de la película. Ha anunciado que será "en varios emplazamientos", aunque no ha podido concretar por el momento cuáles y en qué municipios. Y será "durante los próximos ocho meses".

Se trataría de la animación con personajes de carne y hueso, con actores que ya se han El elenco confirmado para la adaptación live-action de Enredados de Disney está liderado por Teagan Croft (Titans) como Rapunzel, Milo ManheimZombies) como Flynn Rider y Kathryn Hahn como la Madre Gothel. La película será dirigida por Michael Gracey (El Gran Showman).

Aquí tienes los escenarios de Castellón que mejor recrearían el mundo de Rapunzel, según la Inteligencia Artificial (IA):

1. El Reino de Corona: Peñíscola y Morella

Peñíscola: El castillo donde nace la princesa Rapunzel está rodeado de agua y casas con tejados puntiagudos (inspirado originalmente en el Mont Saint-Michel).

Castillo de Peñíscola. / Mediterráneo

Su silueta de ciudad amurallada sobre el mar es la réplica mediterránea ideal para el Reino de Corona. El Castillo del Papa Luna y las calles empedradas del casco antiguo capturan esa esencia de cuento real.

Morella: Con sus imponentes murallas de hasta 15 metros y su posición estratégica sobre un cerro, es perfecta para representar el acceso fortificado al reino.

Castillo de Morella. / Mediterráneo

2. La Torre de Rapunzel: Culla o Vilafamés

Para la icónica torre escondida en un valle profundo, Castellón ofrece pueblos que parecen suspendidos en el tiempo:

Culla: Esta villa medieval, declarada uno de los pueblos más bonitos de España, conserva una atmósfera mística y restos de torres que podrían pasar por el refugio de Madre Gothel.

Culla. / Mediterráneo

Vilafamés: Sus rocas rojizas y calles estrechas rodeadas de vegetación ofrecen ese contraste visual de "escondite natural" necesario para la historia.

Vilafamés. / Mediterráneo

3. El Bosque y la Taberna "El Patito Mimado": Montanejos y Llucena

Flynn Rider y Rapunzel atraviesan bosques densos y cuevas antes de llegar al reino.

Montanejos: Sus cañones y el río Mijares ofrecen el escenario perfecto para las escenas de persecución por el bosque y las cuevas donde se esconden los protagonistas.

Montanejos. / Mediterráneo

Llucena: La zona de los "jacuzzis naturales" y la Ruta de los Molinos de Agua cuenta con puentes y paisajes fluviales cristalinos que parecen sacados directamente de la animación de Disney.

Llucena. / Mediterráneo/Fundación Caja Castellón

4. El Festival de las Luces: Mascarell

Mascarell. / Mediterráneo

Mascarell: Al ser el único pueblo totalmente amurallado de la Comunidad Valenciana, su plaza central sería el lugar ideal para grabar la escena donde los habitantes lanzan farolillos al cielo durante el mercado medieval.

Qué ha dicho el 'president' sobre el rodaje

El president ha indicado que el proceso se encuentra en fase de preproducción y lo ha hecho desde la Ciudad de la Luz de Alicante, donde todo apunta se utilizarán las instalaciones. "La multinacional estadounidense ha elegido nuestro territorio como centro de coordinación para esta producción”. La película de Disney, una de las más esperadas de los últimos años, se rodará en diversas localizaciones de la Comunitat Valenciana y otras zonas de España-como Burgos-". “Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados”, ha afirmado el director Michael Gracey.

Pérez Llorca ha asegurado que el proyecto “dará un impulso estratégico al sector audiovisual valenciano y generará un impacto económico, laboral y social significativo para nuestro territorio”. En este sentido, ha destacado que, con este éxito de taquilla, la Comunitat Valenciana “refuerza su posicionamiento como referente internacional en la industria cinematográfica y su proyección como tierra dinámica de oportunidades, atractiva para la inversión en los cinco continentes”.

Además, Pérez Llorca ha ratificado el compromiso de la Generalitat de seguir apoyando y promoviendo este sector y su infraestructura audiovisual, que es “un motor estratégico para el sector audiovisual y el desarrollo económico y social de nuestro territorio”.