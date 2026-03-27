Estudiantes de FP de Castellón diseñan soluciones frente a inundaciones tras trabajar con EUROFINS IPROMA

Estudiantes de Formación Profesionalde Castelló y Catarroja desarrollan soluciones innovadoras frente al riesgo de inundaciones en el marco del proyecto Sistemas Hídricos Inteligentes (SHI). Impulsado por CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, la iniciativa SHI ha celebrado el 25 de marzo su II Jornada Intercentros, en la que el alumnado de diferentes ciclos formativos del CIPFP Catarroja y del IES Vicent Castell i Domènech de Castelló ha avanzado en el desarrollo de soluciones innovadoras frente al riesgo de inundaciones.

Visita a EUROFINS IPROMA

La jornada comenzó con una visita a las instalaciones de EUROFINS IPROMA, donde el alumnado pudo conocer de primera mano los procesos de análisis ambiental y control de calidad del agua.

Esta experiencia permitió reforzar la conexión entre el proyecto y el entorno profesional, facilitando una mejor comprensión del contexto técnico del reto trabajado.

Trabajo colaborativo

Tras la visita, el alumnado participó en una sesión de trabajo colaborativo en el IES Vicent Castell i Domènech, donde avanzaron en la ideación de un prototipo de alerta ante inundaciones dirigido especialmente a personas con necesidades de apoyo.

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A través de dinámicas de innovación, los equipos desarrollaron y mejoraron propuestas desde enfoques diversos, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas reales. Culminando con la presentación de sus propuestas en formato breve, en las que expusieron el problema identificado, la solución planteada y su valor innovador.

El proyecto, desarrollado conjuntamente por CIPFP Catarroja (Catarroja) y el IES Vicent Castell i Domènech (Castellón), continúa así avanzando en su objetivo de diseñar soluciones con impacto real en el territorio, consolidándose como un ejemplo de innovación educativa impulsada desde la colaboración entre centros, empresa y entidades como CaixaBank Dualiza y FPEmpresa.

Un modelo de innovación desde la FP

La jornada ha puesto de manifiesto el valor de la colaboración entre centros educativos, empresas y entidades impulsoras, acercando al alumnado a la realidad del sector y reforzando un modelo educativo basado en la aplicación práctica del conocimiento y la generación de soluciones con impacto social.