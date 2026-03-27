Ya hay fecha para las elecciones en la Cámara de Comercio de Castellón

El nuevo proceso electoral en la Cámara de Comercio de Castellón ya calienta motores. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ya ha publicado la convocatoria de votaciones en las instituciones camerales del territorio autonómico. La fecha principal es el 2 de junio, cuando están previstas las votaciones, de 9.00 a 19.00 horas.

Las personas electoras, que forman parte del censo electoral activado el pasado mes de diciembre, también podrán ejercer su derecho de manera telemática, del 18 al 29 de mayo. En la Cámara de Comercio de Castellón se apunta a la continuidad, tras el anuncio de la presidenta, María Dolores Guillamón, de optar a la reelección. La actual dirigente lleva al frente de la institución durante los últimos 13 años, y explicó en el pleno de la cámara del jueves 26 de marzo que da este paso "no por inercia, sino por una profunda responsabilidad hacia Castellón. Considero que mi continuidad en este momento es necesaria para culminar los proyectos estratégicos que tenemos en marcha, que no son pocos", con la intención de asegurar que la Cámara se mantenga como "una institución moderna, plenamente digitalizada, muy saneada y preparada para ser el motor de las futuras generaciones venideras de empresarios".

Continuidad en la Cámara

El comunicado remitido por Guillamón dio a entender que será la última ocasión en la que optará a este cargo, y que en el nuevo mandato quiere "garantizar una transición sólida" para una nueva etapa.

La convocatoria oficial de elecciones no significa que haya necesariamente jornada de votaciones. En el anterior periodo, el año 2022, no hubo cita con las urnas, al haber tantos candidatos como puestos a ocupar, 40, entre los que se encuentran algunas de las principales compañías de la provincia.