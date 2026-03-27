La hostelería de Castellón se reinventa ante la falta de personal para Semana Santa: cambios en horarios, turnos y mesas

Los turistas de Semana Santa del primer turno están a la vuelta de la esquina. Muchos llegarán hoy a Castellón procedentes de Cataluña y Madrid, donde empiezan las vacaciones escolares por anticipado y los valencianos lo harán a mediados de la próxima semana. Pero restaurantes, hoteles o cafeterías, aún con los empleados fijos discontinuos en activo todavía necesitan personal para cubrir vacantes para afrontar los picos de trabajo con refuerzos. Y piensan aplicar soluciones alternativas.

¿Qué está pasando? "Se nota la falta de mano de obra, especialmente, porque seguimos encallados en un sistema que prima las ayudas a la búsqueda activa de empleo. La gente va a apurar al máximo y solamente se lanzará al mercado en caso de extrema necesidad. Es un perfil de personas menos cualificadas y la Semana Santa es demasiado corta como para que interrumpan el cobro de dichas ayudas. No les compensa", explica el presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola (Agretur), Francisco Ribera.

¿A cuánto se paga la hora?

"Hasta hace una semana Peñíscola ofrecía hasta casi 500 puestos de trabajos, pero de corta duración la gran mayoría, para cubrir las necesidades puntales. Dudo mucho que logre cubrirse un 50% de las mismas de aquí a la propia Semana Santa. La mano de obra cualificada sí que está en activo ya desde el inicio de las vacaciones falleras", señala.

En este sentido, desde Gestora Laboral Mediterránea Elvira Galarza señala que en los municipios más turísticos, en el caso de hostelería, tienen una bolsa pero son personas que están cobrando una ayuda y no les compensa interrumpirla por el periodo de Semana Santa. Con todo, sí apuntó sobre los sueldos que "han subido, en base al convenio. Un auxiliar de camarero esta Semana Santa cobrará la hora a 10,30 euros brutos y el día, a 82 brutos (75 ya limpios)". Contando cuatro días de trabajo serían unos 300 euros de cash.

La hostelería se preparar para recibir a los visitantes de Semana Santa. / Mediterráneo

¿Qué perfiles se necesitan?

La previsión de Randstad, como ya apuntó Mediterráneo, es que Castellón genere 2.090 contratos, con un incremento del 8,9%. Los hoteleros turísticos analizan cómo está la situación derivada del déficit de candidatos de refuerzo:

En la restauración en Castellón principalmente se precisan incorporar para Pascua "ayudantes de camarero y ayudantes de cocina" . Pero si no hay...."Esto puede hacer que los restaurantes y bares no tengan capacidad para estirar horarios o no les dé el personal para atender todas las mesas del local. Los hoteles con restaurante buffet lo tienen por suerte mejor cubierto y no sufrirán tanto esta problemática. Pero bares y restaurantes de calle sí".

. Pero si no hay...."Esto puede hacer que los no tengan capacidad para estirar horarios o no les dé el personal para atender todas las mesas del local. Los hoteles con restaurante buffet lo tienen por suerte mejor cubierto y no sufrirán tanto esta problemática. Pero bares y restaurantes de calle sí". Y en la parte alojativa, personal de limpieza. Lo que puede ralentizar los procesos de limpieza de apartamentos, habitaciones, etc. y/o puede que en el peor de los casos, las limpiezas se hagan superficialmente para atender todo el volumen de trabajo, dentro del horario laboral.

"Nos vamos a encontrar con situaciones sorprendentes"

"Mucha gente no quiere hacer horas extra y los empresarios tampco quieren porque se pagan más. Nos vamos a encontrar con situaciones bastante sorprendentes, y horarios más estrictos en los locales, por ejemplo, a la hora de cerrar antes la cocina si alguien va a comer; abrir solo para turno de comidas o para cenas; etc.", valoran los empresarios.

Dos turistas acceden a la recepción de un hotel. / PILAR CORTÉS

Agretur, que reúne tanto a hostelería como a alojamientos, matiza que "los establecimientos grandes de restauración y/o hoteles con bares y restaurantes, ya venimos contratando personal extra por anticipado, para intentar formarles en nuestras instalaciones, asumiendo el sobrecoste que ello supone al no hacernos falta actualmente. Pero lo vemos como inversión". Pero, a corto plazo, no encontrar personal tiene difícil solución: "Los efectos para el cliente serán de poca o nula flexibilidad horaria y reducción de comensales que se puedan atender de forma simultánea", reflexiona.

"A veces se opta por reducir el número de mesas para poder atenderlas bien"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Benicàssim (Ehosbe), Juan Miralles, coincide en ahora en esta época que ya reabren todos los establecimientos es díficil hallar personal extra y, ante este problema que persiste, "pues se ajustan los horarios y los turnos, e incluso se quitan mesas, por ejemplo, de 10 a 6, para poder servir bien con poco personal, pues si no, resulta algo contraproducente". Hay quien abre cocina hasta las 15.00 horas. Cada uno se arregla como puede.