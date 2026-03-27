Mediterráneo celebra el próximo miércoles, 15 de abril el III Foro de Municipalismo de Castellón dirigido a mejorar la gobernanza de los municipios. Un Foro que, en su tercera edición, ya es una cita imprescindible para que los alcaldes de las grandes y pequeñas poblaciones, y otras entidades de la provincia pongan en común ideas que favorezcan su gestión y planificación, además de plantear también retos y oportunidades.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Moll de Costa del Grau de Castelló desde las 18.00 h.

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