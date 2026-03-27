Jesús Grao (Provida Castellón), sobre la eutanasia a Noelia: "Es trágico y peligroso que el Estado tenga esta potestad"

Jesús Grao, miembro de la junta directiva de Provida Castellón, impartió una charla en la Universidad Cardenal Herrera con motivo del día Internacional por la Vida. En esta entrevista reflexiona sobre la eutanasia aplicada este jueves a la joven Noelia advirtiendo: "Es trágico y peligroso que el Estado tenga esta potestad". Asimismo, alerta de que la percepción sobre el sufrimiento es subjetiva: "tal vez se necesite invertir muchos más recursos para ayudar física, psicológica, social y espiritualmente a esas personas", opina.

--Sobre el caso de la joven Noelia, ¿cree que el sufrimiento extremo justifica la eutanasia?

--La propia expresión sufrimiento extremo es subjetiva. ¿Qué es sufrimiento extremo? ¿Cómo se evalúa? La percepción personal de cada uno ante un mismo hecho hace que se imposibilite determinar qué sí y qué no es un sufrimiento extremo. Podemos ver casos de enfermos graves, terminales, con enfermedades degenerativas u otras en las que ese sufrimiento no les impide ser felices y querer seguir viviendo; sin embargo, para otras personas es lo contrario. No es lo que nos pasa, sino cómo lo afrontamos, lo que nos hace valorar unas opciones u otras. ¿Acaso los que viven la misma realidad que otros pero con sufrimiento están incapacitados para alcanzar el sentido y la felicidad en sus vidas? Claro que no, nadie está menos capacitado que otro, solo que tal vez se necesite invertir muchos más recursos para ayudar física, psicológica, social y espiritualmente a esas personas.

Nada justifica el suicidio. Ya sea este asistido, que en España es ilegal, ni que el estado proporcione la muerte a petición de un paciente. No me gusta llamarlo eutanasia porque eutanasia quiere decir buena muerte. ¿Quién no quiere tener una buena muerte? Yo la quiero, una muerte donde pueda ser atendido, cuidado y respetado por mis familiares, la sociedad y el sistema en el que vivo, evitándome con los avances médicos posibles dolores físicos y emocionales. Eso es una buena muerte, pero actuar desesperadamente por mis circunstancias y pedir al Estado que me mate y, además, este alarde de progresista, garantista y respetuoso con la autonomía personal no me parece tener una buena muerte. Más bien es trágico y peligroso que el Estado tenga esta potestad. Dicen que la decisión es de la persona, pero vemos que hay comités que lo pueden negar, o sea que es el Estado quien determina quién sí y quién no. El Estado ha entrado nuevamente en la esfera privada de los ciudadanos disfrazándolo de autonomía personal y ellos tienen los medios para decidir si dirigir la voluntad de las personas en decisiones tan claves como es la propia vida.

"El Estado ha entrado nuevamente en la esfera privada de los ciudadanos disfrazándolo de autonomía personal"

Además de que la muerte por eutanasia no se puede llamar buena, la idea que venden en el cine, en los medios y los promotores es que mueres plácidamente dormido, pero no pueden asegurártelo puede no ser siempre así. Lo que se hace es disminuir la conciencia y administrar un cóctel mortal de medicamentos que producirán la asfixia de la persona; pueden producirse espasmos, respiración agónica, vómitos, reacción a los fármacos administrados y el proceso puede variar según la persona, desde los 5 minutos hasta los 60 minutos; igual es una muerte rápida que larga. No, no me parece una buena muerte; solo el hecho de pensar que pueda suceder este escenario ya me es suficiente para no llamarlo buena muerte. Prefiero, llegado el caso, un buen cuidado paliativo que, en caso de un dolor físico muy potente, disminuya mi conciencia para no sufrir y recibir los cuidados médicos y atenciones necesarias hasta que mi cuerpo diga basta. Algunos alegan que es egoísta y costoso; con el tiempo lo veremos cuando se quiera presionar a personas a pedir la eutanasia en vez de esta opción. ¿Pero sabe qué le digo? Nos lo merecemos; merecemos que nos cuiden y no se escatime en gastos. Pasamos la vida sometidos a impuestos abusivos; qué menos que se gasten en que podamos tener un tránsito lo mejor posible hacia la muerte. No deberíamos conformarnos con menos; hay que exigirlo a los poderes públicos; son nuestros empleados.

"Merecemos que nos cuiden y no se escatime en gastos"

--¿Ha fallado el sistema en el caso de Noelia y en qué sentido?

--Con Noelia ha fallado el sistema, la sociedad y están funcionando muy bien los intereses a favor de la muerte indigna de los que promueven la ley de eutanasia. No conozco a Noelia ni a sus padres; como todos los españoles, lo que sé es por lo que me he informado por la prensa y por los abogados de la familia de la chica en medios de comunicación. En toda esta lucha por defender la vida de una chica que está diagnosticada de una enfermedad mental llamada trastorno límite de la personalidad (TLP), esta enfermedad, uno de sus síntomas es la tendencia suicida. Este deseo que tiene de morir puede no ser más que un síntoma de su propia enfermedad de base. Lo que yo he investigado y he podido saber por una entrevista a la abogada que lleva el caso contra la Generalitat de Cataluña, el padre no iba contra su hija, sino contra la Generalitat, es que se les ha impedido aportar un informe que demuestra esta enfermedad mental y solo se ha admitido el de la Generalitat, que lo oculta. Invito a los lectores a interesarse por las pruebas y hechos concretos de este caso y que hagan un criterio propio más allá de lo que pueden ver en reels de medios de comunicación, youtubers o prensa sensacionalista.

"Este deseo que tiene de morir puede no ser más que un síntoma de su propia enfermedad de base, trastorno límite de personalidad"

La realidad de este caso no se agota en los segundos que dura un pequeño vídeo ni en escuchar la voz de una parte interesadamente amplificada. Según la abogada que lleva el caso, Estrasburgo no ha dictado sentencia final y pone otro caso similar de una eutanasia por depresión en Bélgica que Estrasburgo declaró ilegal después de matar a la mujer. Estaríamos ante un caso de asesinato de Estado. ¿Quién pagará de ser así? Si uno investiga, se ve cómo está fallando todo a favor de un interés ideológico y político de los defensores de este supuesto derecho.

"Estrasburgo no ha dictado sentencia final y pone otro caso similar de una eutanasia por depresión en Bélgica que Estrasburgo declaró ilegal después de matar a la mujer. Estaríamos ante un caso de asesinato de Estado"

El padre y sus abogados habían pedido medidas cautelarísimas otra vez, pidiendo que antes de proceder con la muerte de Noelia se le dé el tratamiento adecuado a su enfermedad mental, que no está siendo tratada, por lo que cuentan, desde que el Estado le quitó la patria potestad a los padres.

Parece ser que sufrió una violación grupal mientras permanecía bajo la tutela del estado, que no se le trató su enfermedad mental. El Estado ha fallado; se supone que cuando se llega al extremo de quitar la custodia a los padres es porque el Estado cuidará de esos menores mejor que sus padres. ¿Pagará el Estado por su negligencia? ¿Ahora lo quieren solucionar callando a Noelia para siempre? Es un caso muy rocambolesco con infinidad de sombras que, cuando termine, posiblemente con la muerte de Noelia, nadie más volverá a hablar y todos los fracasos del sistema serán olvidados para no cambiar nada.

"Falla la ley que nos decían que era garantista; se vendió como que era para casos terminales extremos, no para enfermos mentales, ni sufrimiento psicológico, ni discapacitados"

Falla la ley que nos decían que era garantista; se vendió como que era para casos terminales extremos, no para enfermos mentales, ni sufrimiento psicológico, ni discapacitados. Aquí hay una enferma mental, repito, cuyo uno de los síntomas es la tendencia suicida, que además es discapacitada en un grado de más del 60% debido a esa enfermedad mental y el Estado está luchando para que la maten en vez de tratar su enfermedad.

La temida pendiente resbaladiza ha llegado a España más rápido de lo esperado. Hemos dado al Estado un poder que se cierne sobre todos nosotros y que actúa cuando más vulnerables e indefensos somos, pero son inteligentes; lo venden como nuestro derecho y lo hacen muy bien.

No puedo dejar de mencionar a Jordi Sabater, un enfermo de ELA que es un gran activista para que de una vez la ley ELA se dote económicamente. Recuerdo cómo en uno de sus mensajes dijo una vez que amigos suyos con ELA pidieron la eutanasia, no por desear la muerte, sino por no poder costearse seguir viviendo. Esto es la ley de eutanasia: el Estado abriendo la puerta por la que tienes “libremente” que pasar, pero cerrándote la que realmente tú querrías cruzar. Contra estos abusos no hay otra que abolir esta ley.

"Jordi Sabater, un enfermo de ELA, dijo una vez que amigos suyos con ELA pidieron la eutanasia, no por desear la muerte, sino por no poder costearse seguir viviendo"

--¿Se deberían potenciar medidas como conferencias o charlas para el abordaje social de estos debates en torno a la eutanasia o el aborto y cómo?

--Por supuesto, estos debates, sobre todo por lo trascendental de sus consecuencias, pero con todo lo que nos afecta, se deberían promover debates donde exponer toda la realidad desde todas las partes. El problema es que no se debate, se pelea y se grita; se da información sesgada de forma interesada y no se profundiza suficiente. La esfera política debería ser un lugar, pero está demasiado viciada por los intereses partidistas que solo buscan el voto. Pero un lugar idóneo es la universidad donde se forma la sociedad presente y la que dirigirá el futuro de España. Es el lugar apropiado para la discusión y el debate. Esos templos del saber deberían ser los lugares donde se pueda reflexionar con sosiego y responsabilidad sobre las grandes cuestiones de la vida y de ahí saltar al mundo de la política, la medicina, la empresa y la sociedad en general.

"El problema es que no se debate, se pelea y se grita; se da información sesgada de forma interesada y no se profundiza suficiente"

--Recientemente impartió una conferencia en la Universidad Cardenal Herrera de Castellón. ¿A quién iba dirigida y sobre qué asuntos versó?

--Sí, con motivo del Día Internacional por la Vida, desde Provida organizamos un stand informativo en la Universidad Cardenal Herrera y me invitaron a dar una charla sobre el inicio de la vida humana, el trabajo que hacemos en Provida y mi experiencia personal con el compromiso ante la dignidad humana. Como digo, es el lugar idóneo para hablar, discutir en el mejor sentido de la palabra y hacerse preguntas.

"Hay que cultivar un sentido crítico muy fuerte en todos los ciudadanos y especialmente en los jóvenes"

La realidad no es como nos la presentan; hay que cultivar un sentido crítico muy fuerte en todos los ciudadanos y especialmente en los jóvenes. Hay que enseñar a pensar y tener un criterio basado en la realidad concreta y no en la realidad virtual que se nos presenta; solo así las decisiones serán auténticamente libres. Hay que bucear en la realidad y no solo surfear sobre sus aguas; la parte importante y más apasionante está en el fondo.

--Qué opina sobre la pretensión del Gobierno de lograr el blindaje constitucional del aborto?

--Saben que no es un derecho por mucho que lo vendan y por eso quieren blindar su ley de aborto. Hay muchas lecturas; para el gobierno es una forma de movilizar a su electorado. Tienen unos temas talisman que saben que siempre pueden explotar; todos los partidos los tienen. Pero los juegos políticos tienen consecuencias en la vida de las personas; servirán para ganar votos, pero después de casi tres millones de abortos desde la despenalización del aborto en España, vemos que las consecuencias han sido desastrosas. Quieren que no haya precisamente debate, que todo aquel que defienda la dignidad de toda vida humana y que todos merecemos vivir y ser protegidos desde que empezamos a existir, que es en la concepción, sea callado alegando que vamos contra la ley y los derechos de las mujeres.

El blindaje es para intentar conseguir que sí sea legalmente un derecho fundamental que ahora no lo es.

Esto sería un reconocimiento de que ni usted ni yo ni nadie tiene ni dignidad ni derecho a vivir por el simple hecho de ser persona humana. Que nuestro derecho a la vida es condicionado a la capacidad económica de nuestros padres, por cierto la principal causa de aborto en la provincia, padecer una enfermedad o discapacidad antes del nacimiento o el simple deseo de terceros. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto valgo yo? Después nos quejamos de la grave crisis de la salud mental en España y el aumento de suicidio entre los jóvenes, pero ¿qué sentido tiene nuestra vida si la propia ley no nos protege desde que empezamos a existir? Sí, somos importantes y necesarios todos y cada uno de nosotros; nuestra vida es valiosa y tiene sentido pese a cualquier circunstancia, y hay que promover el apoyo y la ayuda que las mujeres y toda persona necesitan para poder decir siempre sí a la vida de todos.

"¿Cuánto valemos? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto valgo yo? Después nos quejamos de la grave crisis de la salud mental en España"

También tendría implicaciones peligrosas para los médicos, por ejemplo. Si el Estado reconoce el aborto como derecho, matar al feto será una obligación. Un derecho fundamental lo que hace es que obliga a la sociedad a proporcionarlo. Nadie quiere hacer abortos; no es un acto médico, no cura nada, no está bien visto entre los médicos. Aunque puedan estar algunos a favor del aborto, no lo quieren realizar, y los que lo hacen van camino de la jubilación. Se puede leer entre líneas lo que pretende el gobierno. Se vulnerará la libertad de conciencia, que sí es un derecho fundamental de todos los españoles, y se pondrá en la tesitura de matar a un ser humano o mantener un puesto de trabajo. Tiempo al tiempo.

"Si el Estado reconoce el aborto como derecho, matar al feto será una obligación"

--¿Deberían darse más herramientas de inclusión social o apoyo psicológico para evitar llegar a estas situaciones tan desesperadas, en el caso del aborto o de la eutanasia?

--Absolutamente, precisamente junto con la concejalía de Familia, este pasado 28 de diciembre presentamos un folleto informativo hablando de la brecha maternal que existe en España, que no es más que el deseo de muchas españolas de tener más hijos, pero que por motivos económicos no han podido tenerlos. Según José Luis Carbonell, en una entrevista a este mismo medio, una de las principales causas de aborto en la provincia es la económica. Cruzando datos, esto nos hace pensar que muchas mujeres no acuden al aborto libremente, sino obligadas por una circunstancia económica desfavorable, y presentábamos la necesidad de que se promuevan ayudas efectivas desde los poderes públicos en todos sus niveles y que lleguen al conocimiento de estas mujeres necesitadas. Ya no hablamos de mujeres que están convencidas de abortar, sino de mujeres a las que no les queda otro remedio, y les estamos fallando nuevamente. El Estado abre la puerta por donde quiere que pases, pero no te abre la puerta por la que desearías pasar. No hay libertad real. En el caso de la eutanasia estamos en la misma situación: leyes como la ley ELA que está, pero no dotada económicamente, o que no exista una ley nacional de cuidados paliativos que se proponía a la vez que la ley de eutanasia y nunca llega, produce que, según los expertos en paliativos, la mitad de los españoles mueran con sufrimientos evitables. Según el doctor Gandara, paliativista, cuando les llega un paciente pidiendo la eutanasia, lo que realmente pide es dejar de sufrir y, no puedo dejar de pensar en Noelia diciendo “no quiero sufrir más” cuando se le administran unos cuidados paliativos integrales, ese deseo de muerte desaparece. Pero son poco conocidos estos cuidados; la gente piensa que es solo al final de la enfermedad, pero deberían empezar desde que hay un diagnóstico de una enfermedad grave y son multidisciplinares. Atienden la faceta psicológica, física, social y espiritual del paciente y proporcionan una calidad de vida digna de nuestra naturaleza humana y, también cuando el paciente ha fallecido, un apoyo y descanso de los familiares que no son abandonados; también se alivia su sufrimiento y necesidades. Esto es progreso y humanidad, pero se prefirió legislar antes la eutanasia como solución final que una ley de cuidados paliativos, que es más acorde a nuestra dignidad. Eso sí cuesta mucho más dinero; sí, yo quiero que mis impuestos se gasten aquí.

"Se prefirió legislar antes la eutanasia como solución final que una ley de cuidados paliativos, que es más acorde a nuestra dignidad"

--¿Qué labor presta la asociación de la que forma parte en Castellón y qué acciones próximas tienen previstas?

--Provida Castellón atiende material, social y emocionalmente a más de 475 mujeres en la provincia de Castellón que están en riesgo de exclusión social y decidieron seguir adelante con sus embarazos. Proporcionamos enseres básicos como el carro, la trona, la cuna y la bañera, y alimentación e higiene adulta e infantil para estas mujeres y sus niños hasta los dos años y también a sus convivientes, maridos, parejas o familiares a cargo, en total más de mil personas. También informamos de otros recursos a los cuales pueden tener acceso, como estudios o ayudas; les formamos en cuidados del bebé y promovemos su integración social. Para nosotros es importante que llegue el momento en que no nos necesiten; no queremos crear gente dependiente, sino personas autónomas que puedan integrarse y prosperar por sí mismas en relación con los demás.

Durante este año vamos a seguir generando redes de apoyo a la maternidad; pretendemos que pueda haberlas en cada municipio de la provincia y mesas informativas, charlas y concienciar a nivel público de la dignidad que todos tenemos y que las leyes nos deben proteger a todos nosotros desde que empezamos a existir y darnos el trato que como personas dignas merecemos hasta nuestra muerte natural.