María José Alemany, presidenta de Derecho a Morir Dignamente CV: “Noelia cumplía todos los requisitos para la eutanasia desde el principio”

Desde la presidencia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, María José Alemany trabaja para dar a conocer qué derechos existen al final de la vida, así como para asesorar sobre el testamento vital o la eutanasia y cómo actuar si existe vulneración de derechos. Ante la aplicación de la eutanasia a la joven Noelia Castillo este jueves, destaca que “se ha prolongado sin necesidad el sufrimiento de esta persona durante más de 600 días” y también reclama más formación a los sanitarios para afrontar estas peticiones.

--En un caso como el de Noelia Castillo, ¿considera que el sufrimiento extremo explica una decisión como la eutanasia?

--Desde el momento en que se aprueba la ley, en junio de 2021, se establecen las condiciones para poder aplicar la eutanasia. Para ello, es necesario ser mayor de edad, tener una enfermedad grave e irreversible o padecer un sufrimiento insoportable por la situación en la que se encuentra la persona en cuestión. En el caso de Noelia Castillo, cumplía desde el principio los requisitos. Tanto el médico como el médico consultor y la comisión de garantía de la Generalitat, formada por juristas, médicos y trabajadores sociales, señalaron también el cumplimiento de todos los requisitos. Pero cualquiera puede recurrir esta decisión y ahí se ha visto la grieta que existe en esta legislación. Con todos los requerimientos cumplidos y tras ser solicitada por ella misma, no hacía falta todo este proceso. Aunque sea una persona que te quiere mucho, no debe poder rebatirse la decisión personal de alguien que quiere morir. En un caso de divorcio, en el que yo quiera separarme de mi marido, no tendría sentido que mi padre recurriera. Pero todo esto ha venido de la mano de un grupo de mala gente sobre algo que se ha establecido como una ley orgánica. Esta situación se ha extendido más de 600 días, sin que les importara el sufrimiento de Noelia.

--Con estos retrasos y los impedimentos surgidos para aplicar este derecho, ¿considera que ha fallado el sistema en el caso de Noelia?

--Es una grieta que ha aparecido y que no se entiende. Se trata de una ley que ampara un derecho y, si alguien no está de acuerdo, no está obligado a pedirlo. Se trata de una ley que aprobó el Parlamento por mayoría y en la que se ha trabajado durante 20 años. Hay que decir que somos herederos de una medicina paternalista, en la que hay que cuidar la vida y en la que se quiere reducir los problemas de las personas. Sin embargo, los comités de bioética ya contemplan, desde principios de siglo, que se debe acompañar a las personas al final de su vida, así como en su decisión. Aquí en España, solo es el 0,01% quien pide la eutanasia, cuando en otros países alcanza el 5%. Considero que hay que respetar la decisión, si no se encuentra sentido a la vida ante un sufrimiento insoportable. Somos los dueños de nuestra propia vida.

"Se trata de una ley que ampara un derecho y, si alguien no está de acuerdo, no está obligado a pedirlo"

--¿Cómo valora las dificultades que encuentra la aplicación del derecho a la eutanasia en muchas ocasiones?

--Es una ley joven, que en junio cumplirá cinco años, y podemos decir que funciona. Es cierto que también depende de la comunidad en la que estés y del médico al que consultes. En Catalunya es impresionante el apoyo de la sociedad civil. Existe un mayor interés por la libertad personal y se ofrece la información adecuada. En otras autonomías, como el País Vasco o Navarra, sucede lo mismo. Lo que no tiene sentido es que vaya a mi médico especialista, por ejemplo después de un largo proceso oncológico y tras tomar la decisión de que ya no quiere sufrir más, y rechace mi decisión o se inhiba. Debe hacer la valoración y dejarlo todo escrito y demostrado. En la Comunitat Valenciana, funciona bien, aunque también depende del departamento de salud. Además, la Conselleria de Sanitat no ha publicado todavía los datos sobre procesos de eutanasia de 2024. Siempre ofrecen distintas razones para rechazar la publicación. Por eso, hay que decir que la aplicación de la ley funciona moderadamente bien aquí.

"Es una ley joven, que en junio cumplirá cinco años, y podemos decir que funciona. Es cierto que también depende de la comunidad en la que estés y del médico al que consultes. En Catalunya es impresionante el apoyo de la sociedad civil"

--¿Se deberían potenciar medidas como conferencias o charlas para el abordaje social de estos debates en torno a la eutanasia o a la muerte digna?

--Por supuesto. Por ejemplo, nuestra asociación ofrece, el próximo 20 de abril en el salón de la Universitat de València, una mesa redonda sobre este tema en la que participarán el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunitat Valenciana, el vicepresidente de la comisión de Catalunya y el vicepresidente nacional de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín. El pasado noviembre, también en la Universitat de València, realizamos otra mesa redonda sobre la judicialización de la eutanasia. Con esto, buscamos sacar de la cabeza los bulos sobre este derecho y el rechazo que muestran algunos.

--¿Deberían darse más herramientas de inclusión social o apoyo psicológico a la hora de asesorar para tomar una determinación como la eutanasia?

--Habría que dar la información adecuada e impartir más formación para los profesionales sanitarios. Creo que, con el paso del tiempo, se solucionará. Al final, sucederá igual que con los cuidados paliativos y se incluirá formación en eutanasia para los sanitarios para que conozcan las fases y cómo aplicarla. En la actualidad, la Conselleria de Sanitat desarrolla un curso de formación continuada para médicos o enfermeros, pero no es obligatorio. El sistema, tal y como funciona actualmente, tiene posibilidades para asesorar y, si se necesita apoyo espiritual, se puede solicitar, pero no dentro del sistema sanitario. Además, el apoyo psicológico se debe ofrecer para acompañar. Nadie tiene que intentar cambiar mi opinión, pero sí debe haber un profesional que acompañe a la persona para lidiar con la ansiedad y con todo lo que implica la decisión.

"Nadie tiene que intentar cambiar mi opinión, pero sí debe haber un profesional que acompañe a la persona para lidiar con la ansiedad y con todo lo que implica la decisión"

--¿Qué trabajo realiza la asociación Derecho a Morir Dignamente en Castellón?

--El trabajo que hacemos implica charlas o talleres para cumplimentar el documento de voluntades anticipadas. También tenemos un correo electrónico (dmdcastello@derechoamorir.org) para que pidan asesoramiento e información, así como un número de teléfono de atención directa (962 023 912). Además, desarrollamos una tertulia literaria mensual en una librería de Valencia, en la que quienes quieran pueden conectarse y participar telemáticamente desde la provincia de Castellón y de Alicante.