El Ministerio amplía la lucha contra el virus letal de las vacas, pero sigue sin autorizar la vacunación en Castellón

A medida que los termómetros van al alza aumenta la preocupación de los ganaderos de vacuno de Castellón. Con la llegada del buen tiempo, las posibilidades de que la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) entre en la provincia se multiplican mientras que el Gobierno sigue haciendo oídos sordos y no responde a la reivindicación del sector: una vacunación preventiva y voluntaria.

Tras los últimos focos de este virus detectados en Huesca, el Ministerio de Agricultura acaba de plantear a la Comisión Europea la ampliación de la actual zona de vacunación a nuevas áreas de Aragón, Cataluña y Navarra, pero continúa sin autorizar a los ganaderos de Castellón para que puedan llevar a cabo una inmunización preventiva. "Seguimos sin respuesta por parte del Gobierno y las posibilidades de que la enfermedad llegue a la provincia son cada vez mayores, sobre todo, con la llegada del buen tiempo", explican desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja). Y es que es la DNC, que provoca en los animales fiebre, nódulos en la piel y mucosas, edema y pérdida de producción, se contagia principalmente a través del movimiento de animales enfermos o por la transmisión de insectos hematófagos como mosquitos y moscas.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad de categoría A, lo que significa que obliga a sacrificar todos los animales de la granja en caso de detectarse un solo positivo, además de inmovilizar las explotaciones próximas. De ahí el temor de los ganaderos de Castellón. "A nivel nacional ya se han sacrificado más de 3.000 vacas y si el virus entrara en Castellón las consecuencias serían desastrosas tanto para las granjas de vacas como para las explotaciones reses bravas para los festejos de ‘bous al carrer", insisten desde AVA.

La vacunación voluntaria y preventiva es una de las reclamaciones de los propietarios de las 352 explotaciones de bovino de Castellón y la oltra es que la enfermedad deje de ser de categoría A y pase a B, una decisión que depende de la Comisión Europea. "Este cambio implicaría que, si se detecta un caso positivo en una granja, solo se sacrificaría al animal enfermo, mientras que el resto se aislarían y serían sometidos a análisis", explica Marc Boix, ganadero de Morella y delegado de la AVA-Asaja en la capital de Els Ports. Esta organización pedirá a los ayuntamientos de la provincia que aprueben mociones de apoyo a las reclamaciones del sector.

Apoyo de la Federación de Penyes

Pese a que tanto el Ministerio como Europa siguen sin mover ficha, el sector cuenta cada día con más apoyos. Uno de los últimos se lo ha dado la Federació de Penyes de Bous al Carrer, que ya ha anunciado que pedirá al Gobierno y a Bruselas la aprobación de la vacunación preventiva como medida adicional para la protección del sector. Además, y ante el cada vez más próximo inicio de la temporada taurina, este colectivo aconseja "evitar la contratación de ganaderías de zonas limítrofes" con aquellas que se han visto afectadas por la DNC.

Hasta el momento, el número de focos de esta enfermedad en España asciende a 20. De ellos, 18 se detectaron en la provincia de Girona, el último el pasado 7 de enero. Los dos últimos focos se han localizado en la provincia de Huesca, en el municipio de Fiscal, el 27 de febrero y el 3 de marzo, que obligaron a establecer una nueva zona de restricción de 50 kilómetros de radio durante al menos 45 días, así como a ampliar la zona de vacunación. En Aragón, y a consecuencia de este virus, se ha prohibido por precaución la celebración de festejos taurinos en determinadas zonas de la comunidad.