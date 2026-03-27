¿Necesitas sacarte el B2 o el C1 de valenciano? Estas son las fechas para examinarte con la Junta Qualificadora en Castellón

La Conselleria de Educación ha informado del calendario de los exámenes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), aprobado este viernes por el pleno del organismo. En el encuentro ha aprobado el calendario de pruebas para la obtención de los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano, así como el Plan de formación del personal examinador para el año 2026, en el cual se establece el procedimiento que regula la acreditación del mismo. La resolución se publica al DOGV.

Qué pruebas habrá

El objetivo de las pruebas es la obtención de los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano de nivel A2, B1, B2, C1 y C2 y los certificados de capacitación técnica: lenguaje administrativo, corrección de textos y lenguaje en los medios de comunicación.

A2 y B1: en las escuelas de adultos

Este año la Generalitat ha introducido dos novedades importantes para ampliar la oferta de los lugares de formación y acreditación del valenciano y para incentivar el uso y conocimiento de nuestra lengua entre las personas que vienen en la Comunidad Valenciana.

La primera novedad es que las pruebas de A2 y B1 de la JQCV se realizarán en las Escuelas Públicas de Adultos (EPA), en las mismas 24 localidades donde se realizan las pruebas ordinarias. De este modo, también se aumenta de manera notable la oferta de los lugares donde se puede adquirir la formación del valenciano.

En este sentido, podrán presentarse las personas que no hayan superado el curso de A2 de las escuelas de adultos y no tengan derecho a la expedición del certificado, las personas que no hayan asistido en ningún curso de las escuelas de adultos y quieran acreditar un A2, o las personas, sean alumnas de escuela de adultos o no, que quieran acreditar un B1.

Más oferta de certificados básicos

La otra novedad es el aumento de la oferta de certificados de los niveles más bajos de la lengua, como la A1, con el fin de incentivar el uso del valenciano entre las personas que han venido a vivir en la Comunidad Valenciana, para una mayor integración en nuestra sociedad y cultura.

Plazo de matrícula

El periodo de matriculación telemática de los niveles A2 y B1 y de los lenguajes específicos (lenguaje administrativo, medios de comunicación y corrección de textos), será del 20 de abril, a las 9.00 horas, al 28 de abril a las 23.59 horas, los dos incluidos, sin necesidad de petición previa de turno.

El periodo de matriculación telemática del nivel B2 será del 15 de junio, a las 9:00 horas, en el día 23 de junio a las 23:59 horas, los dos inclusivamente, sin necesidad de petición previa de turno.

En el caso de los niveles C1 y C2 tendrá que realizarse una solicitud de turno de matrícula como requisito previo a la matriculación de los aspirantes. La solicitud de turno de matrícula no requiere certificado electrónico.

La solicitud de turno de matrícula de los niveles C1 y C2 estará disponible en los días y horario siguientes: Nivel C1 (desde las 9.00 horas del día 25 de junio a las 20.00 horas del día 6 de julio de 2026 o hasta que se agotan los turnos), y Nivel C2 (desde las 10.00 horas del día 25 de junio a las 20.00 horas del día 6 de julio de 2026 o hasta que se agotan los turnos).

Localidades donde se podrán realizar las pruebas

Las pruebas para la obtención de los certificados de los niveles de conocimientos de valenciano se harán en las mismas localidades de los años anteriores que son: Alicante, Alcoy, Alzira, Benidorm, Buñol, Burriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elche, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunto, Segorbe, Sueca, Torrent, València, Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs y Xàtiva.

Las pruebas para los certificados de nivel A2 y B1 se realizarán en escuelas públicas de adultos y las de los niveles B2, C1 y C2 en los centros habituales, excepto el de Alcoy que ha cambiado en el IES Andreu Sempere. Calle Isabel la Católica, 46. La relación de centros se podrá consultar en: https://jqcv.gva.es/va/centres-examen.

Y los certificados de capacitación técnica (lenguaje en los medios de comunicación, lenguaje administrativo y corrección de textos), en la Escuela Oficial de Idiomas de València.