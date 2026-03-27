La AEMET sitúa a Castellón en alerta naranja en vísperas de Semana Santa

Según la previsión y los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, la provincia tendrá activadas alertas por viento y por fenómenos costeros, con especial incidencia entre la tarde del sábado y la jornada del domingo. En el litoral y en el interior se esperan intervalos de fuerte intensidad, con un empeoramiento más acusado durante el domingo.

Sábado con empeoramiento por la tarde

La situación comenzará a complicarse este sábado, especialmente a partir de la tarde. AEMET ha fijado avisos amarillos por viento en el interior norte, interior sur, litoral norte y litoral sur de Castellón entre las 16.00 y las 23.59 horas, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora y viento del noroeste.

Además, el litoral norte y el litoral sur de la provincia estarán en aviso naranja por fenómenos costeros desde las 20.00 hasta las 23.59 horas. La agencia prevé viento del noroeste de 50 a 70 kilómetros por hora, con fuerza 7 a 8, y rachas que podrán superar los 90 kilómetros por hora.

El tiempo en Castellón Mapa Predicción Fuente: meteoblue

Domingo, la jornada más adversa

El domingo será previsiblemente el día más complicado del fin de semana en Castellón. AEMET mantiene el aviso naranja por viento en el interior norte de la provincia, donde se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora durante toda la jornada, y también en el interior sur, con el mismo umbral. En el litoral norte el aviso naranja será también por viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Todos esos avisos estarán activos desde las 00.00 hasta las 23.59 horas.

A ello se sumará el temporal marítimo. El litoral norte y el litoral sur de Castellón tendrán aviso naranja por fenómenos costeros desde la medianoche hasta las 14.59 horas del domingo. La previsión recoge viento del norte y noroeste de 50 a 70 kilómetros por hora, rachas que pueden rebasar los 90 kilómetros por hora y olas de entre dos y tres metros.

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Recomendaciones y evolución

Con este escenario, la principal incidencia se espera en el litoral y en las zonas más expuestas al viento, por lo que conviene extremar la precaución en paseos marítimos, carreteras abiertas, áreas portuarias y actividades náuticas. También se recomienda asegurar objetos en balcones y terrazas y consultar la evolución de los avisos antes de cualquier desplazamiento o plan al aire libre. La AEMET recuerda que los avisos meteorológicos y la predicción por horas se actualizan de forma periódica.