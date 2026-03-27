Los VII premios Mujer del Mediterráneo reconocen la trayectoria de Eva Alcón

La rectora de la Universitat Jaume I (UJI) y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha sido reconocida con el premio Mujer del Mediterráneo 2026, unos galardones impulsados por el periódico Mediterráneo y que tienen como objetivo visibilizar, valorar y potenciar la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

En su séptima edición, el diario ha querido destacar la trayectoria de Alcón en el ámbito de la educación y la investigación. El acto de entrega del galardón será el miércoles 29 de abril a las 9.30 horas en el salón de eventos Moll de Costa del Grau de Castelló.

Primera rectora de la UJI

La catedrática de Filología Inglesa es, desde junio de 2018, rectora de la UJI, lo que la convirtió en la primera mujer en asumir la máxima representación de la universidad pública de Castellón desde la creación su creación en 1991. Además, en junio de 2023 fue elegida presidenta de la CRUE, coincidiendo con un periodo de enorme intensidad legislativa por las reformas universitarias y científicas, principalmente la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Eva Alcón ha ocupado diversos cargos vinculados a la gestión universitaria, lo que le ha permitido tener un conocimiento profundo de la educación superior y del sistema de investigación

La trayectoria de Eva Alcón en la UJI se remonta a 1993. Además de desarrollar su carrera académica, también ha ocupado diversos cargos vinculados a la gestión universitaria, lo que le ha permitido tener un conocimiento profundo de la educación superior y del sistema de investigación.

Ámbito académico

En el ámbito académico, en 1999 fundó el grupo de investigación Lingüística Aplicada a la Enseñanza en Lengua Inglesa (LAELA), que dirigió hasta 2018, y en el que desarrolló novedosas líneas de investigación que la situaron como referente internacional en el estudio de la adquisición del componente pragmático en estudiantes de inglés como segunda lengua.

La rectora ha sido investigadora principal en nueve proyectos de investigación, directora de tesis doctorales y de diferentes proyectos de innovación educativa

Asimismo, ha sido coordinadora del Máster de Enseñanza y Adquisición de la Lengua Inglesa en Contextos Multilingües (MELACOM), investigadora principal en nueve proyectos de investigación, directora de tesis doctorales y de diferentes proyectos de innovación educativa.

Transformación de la universidad pública

Como rectora, ha liderado una profunda transformación de la universidad pública de Castellón con una apuesta decidida por la ampliación y actualización de la oferta académica (incorporación de seis nuevos grados), además de la renovación profunda de todos los planes de estudio de grado y másters oficiales que oferta la UJI, el impulso de la formación dual y la implantación de las microcredenciales universitarias, una propuesta pensada para facilitar el reciclaje profesional y garantizar el aprendizaje a lo largo de la vida.

Durante su mandato ha potenciado los equipamientos científicos del campus, con el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas, un nuevo edificio de investigación y la Facultad de Ciencias de la Salud

En el ámbito científico y bajo su mandato, la Universitat Jaume I ha obtenido el sello europeo de calidad en la investigación y ha potenciado los equipamientos científicos del campus, donde sobresalen la construcción del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU), un nuevo edificio de investigación de alta capacidad tecnológica y la conclusión de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Finalmente, hay que destacar que, durante toda su trayectoria, la Dra. Alcón ha impulsado todas las iniciativas antes mencionadas pensando en fortalecer el sistema universitario rodeándose de equipos que, igual que ella, comparten un gran compromiso institucional y voluntad de servicio público.

Políticas de igualdad Eva Alcón se convirtió en la primera delegada para Políticas de Igualdad de la CRUE. De 2019 a 2021, Alcón canalizó las reivindicaciones universitarias y fue la interlocutora para promover la perspectiva de género en todas sus dimensiones. Entre los principales logros, destaca la aprobación de la prórroga del sexenio vivo de investigación por maternidad; la coordinación con ANECA para incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio; el estudio para analizar y mitigar la brecha salarial entre el personal docente e investigador, así como el convenio con Innovatia 8.3 para promover el emprendimiento de las mujeres. Alcón defiende que una Ciencia con perspectiva de género es una ciencia de mayor calidad, con más talento y que beneficia al conjunto de la sociedad.