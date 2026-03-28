Alerta naranja en Castellón: fuertes rachas de 100 km/h amenazan el fin de semana

La provincia se prepara para un fin de semana marcada por los fuertes vientos. Aunque el día ha comenzado con cielos poco nubosos y temperaturas que alcanzarán los 18°C en la capital de la Plana, la situación dará un vuelco durante tarde, cuando el viento del noroeste se convierta en el gran protagonista.

Máximo riesgo a partir de las 20:00 horas

Lo que inicialmente se preveía como rachas fuertes se ha consolidado en un aviso de nivel naranja. Según los datos oficiales, a partir de las 20:00 horas de este sábado, el interior norte y todo el litoral de Castellón registrarán rachas máximas de hasta 100 km/h.

Previamente, desde las 16:00 horas, la provincia ya estará en aviso amarillo con rachas de 80 km/h, una situación que se mantendrá durante toda la noche también en el interior sur.

El tiempo en Castellón Mapa Predicción Fuente: meteoblue

Temporal en la marítimo

La situación en el mar será delicada. La previsión marítima se verá agravada también al final del día por un aviso naranja por fenómenos costeros. Se espera viento del noroeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8), con rachas que en el litoral podrían superar los 90 km/h y mar de fondo del noreste de un metro.

Noticias relacionadas

Tendencia para el domingo

De cara al domingo, la Aemet prevé que el cielo esté despejado, aunque el viento seguirá soplando con intensidad. En cuanto a los termómetros, se espera que las máximas inicien un descenso en el interior, mientras que las mínimas podrían experimentar un ligero ascenso en la franja litoral.

La previsión por municipios