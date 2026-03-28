El caso de Noelia Castillo reaviva el debate sobre el derecho a la vida y la muerte digna en Castellón

La aplicación de la eutanasia este jueves a la joven barcelonesa Noelia Castillo, después de casi dos años de batalla legal contra su padre, ha enfrentado a dos posturas diametralmente opuestas sobre cómo afrontar el derecho a una muerte digna.

Por un lado, desde agrupaciones y colectivos defensores de la libertad a decidir, se ha criticado que se haya alargado de manera innecesaria el sufrimiento de Noelia y han reivindicado la autonomía para decidir si se quiere poner fin a la propia vida. En cambio, desde posiciones de defensa a la vida, alertan del peligro de que el Estado cuente con esta potestad y hablan de “la percepción subjetiva sobre el sufrimiento” y reclama más inversión para desarrollar una ley de cuidados paliativos.

Muerte digna: A favor de la eutanasia

Desde la presidencia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la Comunitat Valenciana, María José Alemany trabaja para dar a conocer qué derechos existen al final de la vida, así como para asesorar sobre el testamento vital o la eutanasia y cómo actuar si existe vulneración de derechos. Alemany señala que, en el caso de Noelia Castillo, “se ha prolongado sin necesidad el sufrimiento de esta persona durante más de 600 días”.

“Desde el momento en que se aprueba la ley, en junio de 2021, se establecen las condiciones para poder aplicar la eutanasia. Para ello, es necesario ser mayor de edad, tener una enfermedad grave e irreversible o padecer un sufrimiento insoportable por la situación en la que se encuentra la persona en cuestión. En el caso de Noelia Castillo, cumplía desde el principio los requisitos”, afirma la presidenta de DMD-CV.

María José Alemany, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana. / Mediterráneo

Además, añade que “aunque sea una persona que te quiere mucho, no debe poder rebatirse la decisión personal de alguien que quiere morir. Pero todo esto ha venido de la mano de un grupo de mala gente sobre algo que se ha establecido como una ley orgánica. Esta situación se ha extendido más de 600 días, sin que les importara el sufrimiento de Noelia”.

Para Alemany, “habría que dar la información adecuada e impartir más formación para los profesionales sanitarios”. “Al final, sucederá igual que con los cuidados paliativos y se incluirá formación en eutanasia a los sanitarios para que conozcan las fases y cómo aplicarla”.

La máxima responsable recalca que “si se necesita apoyo espiritual, se puede solicitar, pero no dentro del sistema sanitario. El apoyo psicológico se debe ofrecer para acompañar, porque nadie debe cambiar la opinión de quien solicita la eutanasia. Pero sí debe haber un profesional que acompañe a la persona para lidiar con la ansiedad y con todo lo que implica la decisión”.

María José Alemany afirma que, en la Comunitat Valenciana, “la ley podemos decir que funciona moderadamente bien”, aunque reclama más información para poder tomar la decisión y recalca que “considero que hay que respetar la decisión, si no se encuentra sentido a la vida ante un sufrimiento insoportable. Somos los dueños de nuestra propia vida”.

Derecho a una vida digna: En contra de la eutanasia

Jesús Grao, miembro de la junta directiva de Provida Castellón, reflexiona sobre la eutanasia aplicada a Noelia: "Es trágico y peligroso que el Estado tenga esta potestad". Bajo su prisma, la percepción sobre el sufrimiento es subjetiva. "Tal vez se necesite invertir muchos más recursos para ayudar física, psicológica, social y espiritualmente a esas personas". Y afirma que en este caso ha fallado el Gobierno y la sociedad.

Jesús Grao, miembro de la directiva de Provida Castellón. / Mediterráneo