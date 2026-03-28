Hoteleros de Castellón lo ponen fácil para reclutar personal: un autobús barato y alquiler de pisos todo el año

Si los restaurantes en Castellón lo están pasando mal para encontrar personal extra que refuerce los turnos de Semana Santa, en especial, en los municipios más turísticos, los alojamientos van a la zaga. Con todo, las empresas están adoptando medidas en este 2026 para facilitar al máximo el transporte, cuando se trata de reclutar mano de obra de otros municipios que, además, no cuenta con transporte propio. Entre las soluciones figuran un autobús a precios populares para los empleados o una bolsa de alquiler de pisos resultado de fichar algunso inmuebles para todo el año, a fin de tenerlos disponibles en las temporadas altas.

Una ruta en bus con varias paradas hasta Orpesa para un complejo con 600 empleados

El resort turístico Magic World de Orpesa contará con una plantilla para Semana Santa de 600 empleados, según fuentes de la compañía. Eso sí, para poder captar el máximo de personal y contar con suficiente mano de obra han activado un autobús (la antigua Marina d'Or también contaba con este medio para facilitar la llegada de trabajadores). "Sirve para traer personal desde los pueblos cercanos de Orpesa (Onda, Vila-real, Castelló, etc...). Hasta ahora funcionaba solo por las mañanas, a las 8.00 h. y ahora para Semana Santa habrá otro de tardes", relatan. El bus funcionario a diario, de lunes a sábado, y tiene un tíquet económico, a precio popular, para los empleados.

Una minoría de hoteleros de Peñíscola empieza a funcionar con una bolsa de alquiler anual

Vista de la playa de Peñíscola esta semana. / Alba Boix

Empresarios turísticos de Peñíscola explican que de cara a esta temporada "puestos de trabajo que nadie quiere se están cubriendo con mano de obra extranjera local. De otras provincia es difícil traer gente y se une, además, la falta de vivienda temporal no turística. Los pisos para alquilar fuera del circuito turístico son generalmente para año completo, y hay escasez además".

Con todo, el presidente de Agretur, Francisco Ribera, explica que "ya hay varias empresas turísticas que estamos empezando a alquilar esos pisos de fuera del circuito para todo el año, asumiendo el gasto inicial de los mismos". Posteriormente, lo que se hace es "repercutir el coste entre los trabajadores cualificados que encontramos de modo que así podemos ofrecerles que se alojen en ellos". "Pero somos solo un minoría", matiza.

"Ya hay reservas en restaurantes para el Jueves y Viernes Santo"

Jornada del SanSan Festival de Benicàssim. / Kmy Ros

Paralelamente, la maquinaria de la temporada pascuera empieza a activarse. Este fin de semana irán llegando madrileños y catalanes, ya con vacaciones escolares. Otro impacto que se nota son las primeras reservas en los restaurantes. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Benicàssim (Ehosbe), Juan Miralles, añadió que tienen confirmadas pandillas de 8 o hatas 20 personas para el Jueves y Viernes Santo. Se nota el impacto del festival de música del SanSan". De cara al Domingo de Pascua, todavía no, se dará, espera, más a última hora.

Empresas de selección de personal forman 'ad hoc' a personal para hostelería

Pilar Trilles, directora de la delegación de la empresa de selección de personal Adecco en Castellón, valora sobre la problemática que "hoy, la hostelería vive uno de sus mayores retos: encontrar talento. Camarero/a, cocinero/a, ayudantes, gobernante/a, personal de sala son perfiles cada vez más escasos y muy demandados por el sector". Y explica que, en caso de no encontrar estos perfiles, "los creamos". Y es que en su división de Hostelería cuentan con un programa de formación para cualificar a empleados y cubrir todo el proceso.