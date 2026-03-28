Reivindican dotar de personal al Hospital General de Castellón para manejar el robot de alta tecnología contra el cáncer
El Hospital General de Castellón mantiene inactivo un acelerador de electrones móvil adquirido hace tres años para tratar el cáncer de mama, a pesar de la petición del sindicato Intersindical Salut Castelló de contratar personal especializado
El Hospital General de Castellón mantiene inactivo un acelerador de electrones móvil adquirido hace casi tres años para el tratamiento de radioterapia intraoperatoria, una maquinaria que permitiría luchar contra el cáncer de mama. Después de que la Conselleria de Sanitat explicase los pasos que se están dando para poder ponerlo en marcha, desde el sindicato Intersindical Salut Castelló se ha remitido un escrito a la dirección gerencia del Hospital General de Castellón para reivindicar la contratación de personal para la puesta en marcha del nuevo equipo, ya que en estos momentos no existe ninguna plaza estructural ocupada por ninguno de estos profesionales. En concreto, reclaman la creación de tantas plazas como sean necesarias de Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría, de Radiofísico Hospitalario y Oncólogo Radioterápico.
El único de los tres aún sin uso
En el escrito se recuerda que el acelerador de electrones móvil para la aplicación de Radioterapia Intraoperatoria que corresponde al Hospital General de Castellón es el único equipo que no se ha puesto en funcionamiento de los tres que fueron adquiridos tras la concesión de fondos europeos con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU), en el año 2022.
También se recuerda que la Conselleria de Sanitat ha dado a conocer los avances realizados en los quirófanos, así como las pruebas realizadas al acelerador a finales del año pasado y la actual comunicación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para el avance de la tramitación de documentación para poder realizar su consiguiente inspección y si esta resulta favorable su posterior puesta en marcha.
Reivindicación
El sindicato solicita la creación de tantas plazas como sean necesarias de Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría, que es el personal adecuado y especializado, para la puesta en marcha y manejo de estos aceleradores de electrones móviles bajo supervisión del Oncológo Radioterápico que preescribe la dosis e indicación del tratamiento, y el Radiofísico Hospitalario que supervisa la dosis, la energía del haz de electrones, la calibración del equipo, tiempo exacto de irradiación y el control de seguridad radiológica. Actualmente no hay contratado personal especializado en Radioterapia en el HGUCS. Por lo tanto, indican, para la puesta en marcha y la optimización de estos equipos tan importantes para la prevención de diferentes tipos de cáncer es necesario que estos equipos sean manipulados por los Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría.
Desde la Conselleria de Sanitat no aportaron ninguna respuesta a la consulta realizada por Mediterráneo acerca del personal que manejará los equipos.
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