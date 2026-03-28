Transformar espais públics amb ceràmica, l'objectiu del Concurs CRU de la Diputació de Castelló
La institució provincial obri la convocatòria del certamen amb la finalitat de promoure noves propostes d'intervenció en l'espai públic urbà, posant en valor l'ús de la ceràmica en la transformació del territori provincial
La Diputació Provincial de Castelló busca projectes innovadors que transformen espais públics amb ceràmica a través de la novena edició del Concurs Ceràmic de Regeneració Urbana (CRU IX).
La institució provincial ha obert la convocatòria del certamen amb la finalitat de promoure noves propostes d'intervenció en l'espai públic urbà, posant en valor l'ús de la ceràmica en la transformació del territori provincial.
“El CRU ens demostra cada any que la ceràmica pot transformar qualsevol espai en un lloc únic. I volem que els arquitectes ens continuen sorprenent amb projectes que òmpliguen de vida les nostres places i carrers a través de la ceràmica”, ha ressaltat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, qui ha fet una crida als arquitectes perquè presenten propostes innovadores en esta nova edició.
El Concurs CRU és, sens dubte, una de les grans cites anuals del món de l'arquitectura en l'espai urbà a nivell espanyol, i així ho demostra l'alt nivell de projectes que es presenten en cada convocatòria. “Un concurs que ha anat creixent any rere any fins a consolidar-se com un referent de la regeneració urbana a través de la ceràmica, situant a la província de Castelló en el mapa de l'arquitectura de qualitat”, ha subratllat la dirigent provincial.
En este sentit, la màxima representant de la institució provincial ha posat l'accent que a través del CRU “pretenem convertir la ceràmica castellonenca en una constant del paisatge urbà provincial, apostant per projectes innovadors i creatius que posen en valor la ceràmica”.
Se seleccionaran tres propostes
Tal com s'especifica en les bases del concurs, se seleccionaran tres propostes guanyadores per la seua qualitat arquitectònica, adequació als fins, condicions d'utilitat, accessibilitat i sostenibilitat, que utilitzen la ceràmica com a material principal per a desenrotllar estos projectes.
Així mateix, el certamen busca contribuir especialment al ODS (Objectiu Desenvolupament Sostenible) 11, en el qual s'aborda la necessitat d'apostar per ciutats i comunitats més inclusives, segures, resilients i sostenibles; però també de manera indirecta al ODS 9 i al ODS 8, ja que potencia l'ús en exterior de materials sorgits de la innovació d'una indústria fonamental de la província i suposa al seu torn una oportunitat de treball i projecció per a joves emprenedors en el món de l'arquitectura i l'enginyeria.
“La regeneració urbana que suposa l'execució dels projectes premiats és una aposta per millorar les àrees degradades dels nostres municipis i transformar-les en espais públics més habitables, accessibles, respectuosos amb l'entorn i que, en definitiva, milloren la qualitat de vida de les persones, els qui han de ser els protagonistes i fer ús dels espais projectats”, ha ressaltat el diputat de Promoció Ceràmica, Vicente Pallarés.
En esta novena edició, el pressupost destinat al Concurs CRU és d'1.012.500 euros i cada un dels projectes guanyadors rebrà 37.500 euros per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció i coordinació d'obra. I 300.000 euros es destinaran per a l'execució de cada una de les tres obres premiades. Respecte als premis, es mantenen les tres categories: Premi CRU General, Premi CRU Plaça i Premi CRU 5M.
Qualsevol professional espanyol o estranger
Pel que fa a les persones participants, podran prendre part en el concurs qualsevol professional espanyol o estranger capaç de formar equips multidisciplinaris encapçalats per tècnics competents, sempre que es troben facultats per a l'exercici de les seues professions en territori espanyol.
A més, tal com ha comentat Vicente Pallarés, “cada professional únicament podrà formar part d'un equip i cada concursant o equip, únicament podrà presentar dos propostes en dos espais de dos municipis diferents”. Ressaltar que la data límit per a presentar els projectes és el divendres 15 de maig de 2026.
En esta edició 43 municipis de la província han presentat un espai urbà. Ara, seran els arquitectes els que presenten les seues propostes per a convertir estes places i carrers en espais atractius utilitzant la ceràmica com a element principal.
