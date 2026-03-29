Alerta naranja en Castellón: ¿Dónde ha soplado más fuerte el viento?

La provincia ha vivido una madrugada intensa azotada por vientos huracanados que han superado los 140 km/h en puntos del interior.

Hasta las 09:00 horas de este domingo, los Bomberos de la Diputación ya han tenido que intervenir en 18 servicios de urgencia, centrados principalmente en la retirada de árboles caídos y diversos elementos urbanos desprendidos por el vendaval. Una noche marcada por las incidencias y un incendio en Alcossebre que ha sido ya controlado.

¿Dónde ha soplado más fuerte?

El ranking de vientos registrados hasta la mañana de este domingo sitúa a Vilar de Canes en el epicentro del temporal, aunque la capital la Plana no se ha quedado atrás. Estos son los puntos donde el viento ha soplado con más fuerza:

Vilar de Canes: 143 km/h Xert: 140 km/h Castelló de la Plana: 138 km/h La Pobla de Benifassà: 137 km/h Benicàssim: 137 km/h Llucena: 135 km/h La Serra d’en Galceran: 130 km/h Rossell: 129 km/h

Alertas activas para este domingo

La Aemet mantiene activa la alerta naranja por vientos para lo que queda de fin de semana en toda la provincia de Castellón. Además, también advierte de los fenómenos costeros por el peligro en todo el litoral con vientos de fuerza 8 que pueden superar los 90 km/h en el mar.

Pero el viento no es el único peligro. La combinación de las fuertes rachas con la baja humedad ha llevado a la Generalitat a decretar el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales en extremo en toda la provincia de Castelló.