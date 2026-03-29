Los atragantamientos van a más en Castellón: una médico de Urgencias da las claves

Las Urgencias atienden cada vez más atragantamientos en Castellón. Según han informado desde la Conselleria de Sanidad, en la provincia, las urgencias por este motivo atendidas por el personal del CICU han aumentado un 25% en el último año. En concreto, se registraron 36 casos en el 2024 y han sido 45 en el 2025. Recientemente, en Fallas de Burriana, falleció un varón de 85 años al entrar por presunto atragantamiento por un alimento, en plena calle, y pese a los intentos de reanimación.

Del balance anual en Castellón en 2025, prácticamente la mitad eran mayores de 70 años y, afortunadamente, en el grueso el desenlace no es el fallecimiento.

En la web del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) se explica cómo es crucial llamar al 112 y ahí, si no conoces la técnica, un médico o enfermero te da las indicaciones necesarias antes de la llegada de la ambulancia. Conocer la maniobra de Hemlich que imparte en todos sus cursos de primeros auxilios Cruz Roja Castellón, es clave. Ana Forner, médico de Emergencias en el CICU en Castellón, repasa en base a su experiencia la casuística en Castellón y los consejos imprescindibles sobre cómo actuar.

-¿Dónde se suelen producir más este tipo de urgencias con atragantamientos: en casa, restaurantes,…?

-El lugar más habitual es el domicilio, sobre todo, gente mayor con problemas en la deglución. Suelen padecer además Alzhéimer o enfermedades similares. O bien son personas que toman algún tipo de medicación, como sedantes, que disminuye su nivel de conciencia y facilita los atragantamientos. Además de en los hogares, también se atienden casos en residencias, restaurantes e incluso en algunos colegios pero, afortunadamente, con un número bastante menor.

-En general, ¿qué tipo de alimentos producen más problemas, en la casuística que has visto?

-La carne. Porque tenemos la costumbre de no masticar correctamente. Tragamos trozos bastante enteros, y al no masticar y tragar con prisa facilita que se produzca el atragantamiento.

Ana Forner. / Mediterráneo

-¿Algún tipo de carne en concreto?

-Pues sobre todo me encuentro casos de atragantamiento con carne de pollo. No sé si es porque es la más común o por sí misma.

-¿En qué franja de edad se produce más?

-Es más frecuente en mayores de 85 años, con problemas neurológicos y de deglución.

- Y en el caso de niños, ¿qué consejos se dan en la actualidad para prevenir accidentes por atragantamiento? Porque siempre se ha alertado según la edad sobre el consumo de frutos secos, las uvas o las salchichas o los caramelos. ¿Qué casos se ven más en urgencias en Castellón?

-Con frutos secos, en mi caso, no me he encontrado ninguna atención. Con caramelos sí, alguno que otro, pero tras una leve maniobra de Heimlich o los típicos golpes interescapulares, de acuerdo al protocolo, se han solventado relativamente rápido. En cuanto a los caramelos, se recomienda no dar a menores de 5 o 6. No saben aún bien y tienden a tragar. No es lo mismo un smint pequeño que no da problema que el típico que lanzan en las cabalgatas, de más tamaño, que sí.

-¿Hay un tiempo clave para intervenir, la diferencia entre vivir o morir?

-Las recomendaciones están en las guías clínicas, pero hay una que es para mí es muy importante y muy difícil: mantener la calma. Luego, llamar al 112 y dejarlo en altavoz. Y si se saben hacer las maniobras de Heimlich o los primeros auxilios, eso es fundamental. ¿Por qué? En el atragantamiento incompleto la persona sigue teniendo la capacidad de respirar y está tosiendo con una sensación de angustia. Hay que llamar rápido porque no se sabe cuándo pasará al completo. Y animar a toser. Decirle: tose, tose, tose. Si se conoce dar los cinco golpes. Si el atragantamiento es completo el paciente ya no puede respirar. Estamos en el tiempo de la parada respiratoria a la parada cardíaca. Y sin oxígeno el cerebro se muere. Y se muere muy rápido. De ahí la necesidad de hacer esa alerta precoz incluso cuando aún está respirando mejor. Se gana tiempo para que llegue la ambulancia.

Maniobra heimlich. / Mediterráneo

-¿Y vale la pena intentar la maniobra? ¿O si no la conoces, mejor no?

-Lo peor que le puede pasar a ese paciente es que se le rompa una costilla o que se muera. Si no se hace nada, el atragantamiento... puede pasar rápido a incompleto. No se sabe. Lo primero, llamar al 112.

-¿Recuerdas en especial experiencias que has atendido?

-Una señora se atragantó absolutamente con pollo en la cafetería del hospital, aún consciente, pero estaba en el lugar ideal para solucionar el problema. Tenía a un familiar ingresado y comió con mucha prisa, se metió un trozo enorme de carne que tuvimos que sacar. Sobrevivió. Pero en otra ocasión fue una atención en domicilio a un señor por unas migas de pan. Con el pan lo que pasa es que se hincha con la saliva y se reblandece, con lo cual aunque intentamos pinzarlo no se logró sacar. Se fue para adentro y, si va a un pulmón, tienes el otro para respirar. Pero fue un caso excepcional porque solo tenía uno y al entrar lo destrozó. Falleció. Fue muy triste.

-¿Y casos con niños en los colegios, en el comedor?

-En este contexto he impartido muchas charlas en centros educativos porque sí hay preocupación por los alumnos. Tanto por situaciones que pueden darse en el comedor como por estudiantes con problemas neurológicas con dificultades en delgución.Y lo mejor es formar al profesorado. Es una situación muy angustiosa, pero hay que mantener la calma y avisar a Emergencias. Si el niño puede toser, que tosa, los golpes de interescapulares y, si se puede, la maniobra de Hemlich. Después, una opinión personal es que hay centros en Castellón que han comprado dispositivos antiatragantamiento, que han tenido una cierta publicidad pero carecen de evidencia científica. Te da una sensación falsa de seguridad y no alertan a los servicios de emergencia o no realizar las maniobras, que sí han demostrado eficacia. Es como si fuera un desatascador para extraer el cuerpo extraño que tienes en la garganta.

-En la alimentación a bebés, ¿en qué se focalizan ahora los consejos?

-Para bebés que puedan tener algún tipo de problemas, incluso antes de salir del hospital, se dan charlas de pequeños auxilios. Ahora se dice que el niño pueda comer con sus manos todo lo que hay en la mesa. Pero es clave no meterles trozos que sean enormes y no puedan masticar. Los niños no tienen la vía aérea conformada como un adulto y no es lo mismo la deglución. Y si un niño tiene la nariz taponada y respira por la boca se puede generar un conflicto. Imagínate una vía de tren y tener que caminar entre dos carriles. Nosotros tenemos una pequeña capa, la epiglotis, que separa el tubo respiratorio y el digestivo. Y en ocasiones al respirar o toser una parte no se cierra bien y se en lugar de la zona digestiva va a la respiratoria, que no tiene la musculatura ni está conformada para poderlo soportar. De ahí ese reflejo que tenemos en matos. Por eso cuando uno está acatarrado con muchísima mucosidad hay que extremar las precauciones porque estos accidentes ocurren con más facilidad. O ese ritmo más acelerado al no comer con calma y no masticar las cosas bien también facilita todavía más estos accidentes domésticos. El masticar rápido, el tragar rápido, el engullir y eso a veces la gente se golpea ahí en el pecho para que le baje porque nota ahí el bolo.