Los cronistas del tiempo en Castellón: observar la meteorología del presente para proteger el mañana

Este lunes 23 de marzo se celebró el Día Meteorológico Mundial con el lema Observar hoy para proteger el mañana. En la provincia de Castellón la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dispone de 40 observatorios, de los cuales 10 son estaciones automáticas o, como es el caso de el aeropuerto de Castellón y el observatorio provincial de Aemet, ubicado entre Almassora y Castelló, disponen de personal propio. Las 30 restantes son observatorios gestionados por personal voluntario, como explica el jefe de Climatología de la Aemet en Valencia, José Ángel Núñez.

Los notarios del tiempo

Además, Aemet cuenta con 30 observadores meteorológicos altruistas. Precisamente, esta semana Aemet realizó un reconocimiento a Vicent Borrás Beltrán, como colaborador de la estación San Gregorio de Benicarló, al que se hizo entrega de un diploma. Asimismo, algunos de ellos han recibido el premio nacional de Aemet. Es el caso del morellano Juan Amela, quien recibió en el 2015 el prestigioso reconocimiento por su trayectoria y eficacia a la hora de recoger diariamente los datos del observatorio. A su vez, en Atzeneta la familia Beltrán-Monfort-Rovira recibió el Premio Nacional de Observación en el 2017. Y en el 2024 se laureó a otro voluntario, Ignasi Llopis de Vilafranca. Desde Aemet se valora mucho el trabajo altruista de estos colaboradores, que día a día se dedican en España a recoger datos climáticos que son fundamentales para los análisis meteoclimáticos y que cuentan con un gran reconocimiento en sus municipios.

Historia de la meteorología

El primer observatorio de la provincia, como recuerda Núñez, se ubicó en el instituto Ribalta, que en el siglo XIX se encontraba ubicado en la plaza Santa Clara. En el nuevo edificio del Ribalta en la avenida del Rey don Jaime se continuó con este servicio hasta 1974/5, en que cesó su funcionamiento y recogió el testigo el observatorio provincial, en Almassora.

El auténtico pionero, explica el responsable de Aemet, fue Francisco Llorca i Ferrandiz (1816-1884), que era alicantino de Orxeta, estudió Medicina en Valencia y desarrolló toda su carrera en el instituto de Castellón, del que fue director en varias ocasiones. Era médico y un hombre bastante ilustre. En 1879 consiguió que le dotaran de material meteorológico profesional. Fue un auténtico pionero de la meteorología y en general de la ciencia, recuerda este experto. Luego, después de unos años dejó de funcionar, hasta 1911, en que se volvió a poner en marcha, ya con dotación del Observatorio Central Meteorológico de Madrid, dotando de instrumental y de personal al observatorio. Entre el siglo XIX y principios del XX la observación la llevaban los catedráticos del instituto, que compaginaban su tarea docente con las observaciones meteorológicas, hasta que después de la Guerra Civil se profesionalizó la meteorología. Otros observadores notables fueron José de la Torre, uno de los fundadores del Ateneo de Castellón y director del observatorio desde 1918, o Álex Querol, premio provincial de literatura y uno de los fundadores de Antena 3 Radio.

El papel de Avamet

Asimismo, Núñez destaca, en los últimos años, el desarrollo de redes de observación de aficionados, como AVAMET (Associació Valenciana de Meteorologia), muy valoradas tanto por profesionales de AEMET como por ciudadanos en general, ya que da lugar a un mayor volumen de datos: incluso cada pueblo tiene una estación. Esa red de Avamet no tiene parangón en Europa, aquí tenemos más información y de más calidad y puede que esto haya relanzado el interés por la meteorología en nuestra provincia, explica Núñez.

Actualmente, AVAMET dispone de 235 estaciones meteorológicas en la provincia de Castellón. De ellas, 13 son propiedad de AVAMET, ubicadas estratégicamente en zonas con poca población pero de alto interés meteorológico. El resto pertenecen a socios particulares y a entidades colaboradoras, como ayuntamientos, centros educativos, cooperativas, comunidades de regantes, clubes náuticos o empresas. Durante el último año, se han incorporado 23 nuevas estaciones en la provincia de Castellón. AVAMET cuenta con más de 180 colaboradores en la provincia.

Para hacerse una idea de su impacto, la web de AVAMET ha superado los 60 millones de visitas anuales durante los años 2024 y 2025. Además, se ha diversificado el acceso a la información meteorológica: junto a la web, en Navidad de 2025 se presentó la aplicación móvil para Android e iOS, que facilita la consulta de datos meteorológicos desde dispositivos móviles.

El porqué del interés

El creciente interés es indudable. Núñez señala que "en nuestra zona la meteorología siempre ha tenido un interés superior a otras de la Península, quizás por lo sensible que son nuestros cultivos a los fenómenos meteorológicos. No hay que olvidar el impacto que tuvieron las heladas de 1956, que probablemente cambiaron la economía de la provincia", recuerda. Y es que, según detalla, estudios recientes relacionan el cambio de actividad económica, de la agricultura a una actividad más orientada a la cerámica, con el desastre de 1956, en que no solo se helaron las naranjas sino también los árboles y hubo que replantarlos. A ello, se suma, añade que en nuestro territorio, una zona ribereña de un mar cálido como es el Mediterráneo y rodeada de sierras y montañas litorales, hace que tengamos todo tipo de fenómenos, desde grandes nevadas en el interior, a la zona de más tormentas de España, a fenómenos muy violentos como gotas frías o granizadas, que solo se registran en las provincias del Mediterráneo. Quizás esa singularidad climática hace que el tiempo tenga más interés, apunta. Entre los fenómenos que destaca también es el singular reventón cálido que provocó que en Castelló de la Plana la madrugada del 15 de agosto del 2021, que ha elevado la temperatura por encima de 42 ºC en algunas estaciones de Aemet.

En esa línea, Ignasi Llopis, observador voluntario de Vilafranca, destaca que la zona entre el Maestrazgo castellonense y turolense, el área de Vilafranca, Mosqueruela o Cantavieja, es la que más rayos por kilómetro cuadrado registra al año.

Ambos voluntarios observadores hablan de este interés creciente por la meteorología, lo que se traduce en el hecho de que el espacio dedicado al tiempo en las noticias sea cada vez más extenso o el uso creciente de aplicaciones, como explica Vicente Borrás, debido quizás a esa necesidad de saber qué tiempo tendremos para las actividades que vayamos a desarrollar.

A su vez, Gerard Molés, observador voluntario de Vila-real, explica que el interés creciente por la climatología y la meteorología se debe a que "nos han explicado el funcionamiento del clima y cómo está cambiando con el cambio climático y que muchos fenómenos extremos cada vez son más frecuentes, como la dana, lo que hace que a la gente se le despierte más curiosidad de lo que pueda pasar y si se va a repetir.

Labor de Avamet

Asimismo, Gerard Molés, observador de Vila-real, destaca la labor que hace Avamet como asociación ya que tiene un elevado número de estaciones distribuidas por la Comunitat y ofrece la información desde muchos lugares del territorio en zonas rurales o en parajes a los que sería difícil llegar de otra forma y que ofrecen datos claves para conocer el territorio.

Por su parte, Ignasi Llopis, observador voluntario de Vilafranca, también pone en valor la labor en la Comunitat de Avamet que con esa gran cantidad de estaciones ayuda a que desde distintos rincones nos preocupemos e intentemos informar.