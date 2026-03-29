La Diputación busca al mejor compositor de música de banda de Castellón: estos son los premios en metálico

La Diputación Provincial de Castellón y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) convocan la III edición del Concurso de Composición para Banda Sinfónica, según han indicado desde la institución provincial este domingo.

Una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la creación musical contemporánea, ampliar el patrimonio bandístico y ofrecer nuevas oportunidades de proyección a los compositores de la Comunitat Valenciana, “una tierra que cuenta con una tradición musical profundamente arraigada y un talento creativo que sigue creciendo y componiendo nuevas páginas para el futuro de nuestra música”.

Así lo ha destacado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha puesto en valor este concurso que se plantea como una oportunidad única para descubrir nuevas propuestas creativas y seguir ampliando el patrimonio bandístico con obras originales, de calidad y de autores valencianos.

La convocatoria está dirigida a compositores nacidos o residentes en la Comunitat Valenciana, mayores de 18 años, y busca promover la creación de obras originales que reflejen, a través de la música, una visión de la provincia de Castellón. “Buscamos crear una conexión profunda entre la música y la identidad de nuestra tierra”, ha señalado Alejandro Clausell.

Acercar la historia de Castellón

A través de este concurso, el compositor podrá transformar la historia de Castellón en música y acercarla al público de manera única. En este sentido, las composiciones podrán inspirarse en la historia de Castellón, sus ciudades y pueblos, monumentos, personajes ilustres o cualquier elemento representativo de nuestro territorio.

Así pues, con esta iniciativa, que alcanza su tercera edición, la Fsmcv y la Diputación de Castellón no solo refuerzan su compromiso con la creación musical y la incorporación de nuevas obras al repertorio de banda, sino que también contribuyen a proyectar el nombre de la provincia en el ámbito musical.

El concurso contempla cuatro categorías vinculadas a las secciones del Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón. Cada una de ellas contará con un premio económico específico. En el caso de 1ª, sección, el premio será de 3.500 euros; en 2ª. Sección, de 2.500 euros; en 3ª. Sección; de 2.000 euros, mientras que en 4ª. sección el premio será de 1.500 euros.

Además, las obras premiadas serán interpretadas como obras obligadas en el Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón del ejercicio siguiente, lo que “permitirá que las composiciones sean escuchadas y difundidas por distintas formaciones bandísticas”, ha indicado Alejandro Clausell.

Obras originales e inéditas

Cada compositor podrá presentar una única obra original e inédita. Las composiciones deberán ajustarse a la plantilla correspondiente a cada sección y a una duración y grado de dificultad determinados: entre 15 y 20 minutos para la primera sección, entre 12 y 15 minutos para la segunda, entre 10 y 12 minutos para la tercera y entre 8 y 10 minutos para la cuarta.

Las obras deberán presentarse garantizando el anonimato del autor mediante un lema o título identificativo y deberán enviarse impresas por triplicado junto al material instrumental correspondiente y una copia digital en formato PDF y audio.

El plazo de presentación de obras permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre de 2026. Las composiciones deberán enviarse o entregarse en mano en la sede de la FSMCV.

El fallo del jurado, integrado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito musical, se hará público a través de los canales oficiales de la Fsmcv. La entrega de premios tendrá lugar durante el Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón de 2027, donde además se estrenarán las obras ganadoras.

Con esta tercera edición, la Fsmcv y la Diputación de Castellón continúan consolidando un certamen que conecta la creación musical con el movimiento bandístico y que contribuye a enriquecer el repertorio sinfónico para banda con nuevas composiciones vinculadas al territorio.