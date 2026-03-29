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Directo: Un incendio en la Serra d'Irta, la incidencia más preocupante de un domingo de viento y suspensiones
La alerta naranja se mantiene para toda la jornada y se ruega precaución a la ciudadanía
Las previsiones de AEMET se cumplen y el fin de semana está siendo crítico en la provincia. La alerta naranja ya había puesto en aviso a Castellón y desde la madrugada se ha comprobado que los vientos huracanados son los protagonistas de la jornada complicada.
En este directo vamos a recopilar, minuto a minuto, todas las incidencias que está dejando el temporal: desde los accidentes en carretera hasta las suspensiones de actos o comunicaciones oficiales.
Cierra el Estepark por desprendimientos: sin cine hasta nuevo aviso
El centro comercial Estepark también ha sufrido los efectos del temporal. Las fuertes rachas han provocado la caída de varios letreros de comercios y del cine, obligando a la intervención de los bomberos.
Por seguridad de la ciudadanía, se ha procedido al cierre preventivo de las instalaciones hasta que la zona sea segura.
Más complicaciones, declarado un incendio en Castellnovo
La mañana sigue acumulando trabajo a los equipos de emergencias. La última mala noticia llega desde el Alto Palancia, donde se han desplazado los Bomberos de la Diputación por un incendio en el término municipal de Castellnovo.
El fuego en la Serra d'Irta sigue controlado pero sin estar estabilizado. Los fuertes vientos complican las labores de extinción de las dotaciones de bomberos desplazadas que trabajan a destajo para que no se complique más la situación.
El Salón del Cómic, suspendido por el viento
La jornada de intensos vientos ha obligado a tomar decisiones para proteger la seguridad de la ciudadanía. Una de ellas ha sido la suspensión del Salón del Cómic.
Las incidencias en la capital de la Plana se siguen acumulando. Los bomberos municipales han atendido durante la noche en torno a 40 servicios. Esta mañana se ha reforzado el turno y en total son 20 efectivos de bomberos trabajando para restablecer la normalidad y garantizar la capacidad de respuesta en caso de incendio.
El viento complica el incendio en Alcossebre
Los equipos de emergencia trabajan a destajo en el incendio forestal de Alcossebre. El principal obstáculo siguen siendo las fuertes rachas de viento, que dificultan las tareas para asegurar el perímetro.
Domingo accidentado en las carreteras de Castellón: vuelcos, rescates y un choque contra un árbol caído por el viento
La provincia de Castellón ha registrado tres siniestros de relevancia durante este domingo, obligando a una rápida intervención de los servicios de emergencia en distintos puntos del territorio.
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