Directo: Un incendio en la Serra d'Irta, la incidencia más preocupante de un domingo de viento y suspensiones

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El canal oficial de los bomberos de Castellón insiste en tener precaución con el episodio de viento

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Bombers Dipcas

Sergi Juan

Las previsiones de AEMET se cumplen y el fin de semana está siendo crítico en la provincia. La alerta naranja ya había puesto en aviso a Castellón y desde la madrugada se ha comprobado que los vientos huracanados son los protagonistas de la jornada complicada.

En este directo vamos a recopilar, minuto a minuto, todas las incidencias que está dejando el temporal: desde los accidentes en carretera hasta las suspensiones de actos o comunicaciones oficiales.

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