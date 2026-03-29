Javier Botet, de la Unidad de Rescate de Montaña de Castellón: "Muchas intervenciones son debidas a imprudencias"

A lo largo de su carrera profesional, Javier Botet ha tenido que atender un número casi infinito de senderistas lesionados, gente que se ha perdido en la montaña o incluso personas que se adentraron en cuevas con grandes dificultades para salir. "Muchas de las atenciones a las que tenemos que acudir son debidas a la falta de planificación, la ausencia de un calzado adecuado o de material necesario para la exigencia de la actividad que tienen que realizar", menciona el Suboficial jefe de la unidad de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

A la hora de realizar una intervención, comenta que lo primero que deben conocer es "el posicionamiento exacto del incidente, mediante móvil o GPS, para saber con qué medios contar en función de la zona en la que estén. Así podemos saber si se tiene que acudir en helicóptero o se puede ir con vehículo a motor". Sobre este medio aéreo, considera importante su uso. "Es más rápido y efectivo que tener que hacer un kilómetro de porteo a pie, o en un terreno muy escarpado".

Claves para un rescate eficaz

Destaca que el personal dedicado a estas actuaciones "es gente experimentada en rescates técnicos y exigentes, con unos 20 años de experiencia y buenas condiciones físicas", lo que supone una garantía. Entre los casos más llamativos, "dos mujeres que subieron con un perro pequeño en Benitandús hasta lo alto de una peña y luego no pudieron bajar, o un escalador en Montanejos que a mitad de una subida de 100 metros tuvo un golpe y se quedó semiinconsciente".

Consejos

Conviene ir con zapato de senderismo para evitar lesiones, tener el móvil cargado y tener comida y bebida suficientes. También se debe llevar ropa de abrigo, aunque haga mucho calor: la diferencia térmica puede ser de hasta 10 grados en función de la altura o la hora. "Siempre debe haber alguien que sepa por dónde se va y qué horario ha previsto, para avisar si es necesario", comenta Botet. En este sentido, recuerda un rescate en una cueva de Borriol a finales de 2025. "Una de las dos personas pudo salir y gracias a eso avisó a emergencias, porque es evidente que dentro de la cueva no había cobertura", expoine.

Las tasas para federarse

Los precios de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana van desde los 52 euros para la licencia por la propia autonomía hasta los 63 euros anuales en el ámbito nacional. También hay aperturas temporales de 7 euros para un fin de semana, o 16 para siete días.