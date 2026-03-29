Los peligros de salir por la montaña en Castellón: la mitad de los rescates son en helicóptero

Salir a pasear por la montaña es una actividad con muchos adeptos en Castellón. El problema viene cuando hay caídas o imprudencias. El presidente del Centre Excursionista de Castelló, Eugenio Gómez, confirma que cada vez hay más adeptos: "En los últimos cinco años se ha incrementado mucho, a raíz de la pandemia, cuando la gente valoró estar en el exterior". ¿Cuáles son los motivos? "Es una actividad barata y saludable".

Los rescates van a más. Sin ir más lejos, el 22 de marzo, una mujer sufrió una lesión en un pie cuando caminaba por una pista forestal en l'Alcora. Y pocos días antes hubo dos casos muy parecidos en Montanejos. Justo en el comienzo de una de las épocas más propicias del año.

Más rescates en la montaña

Las impresiones quedan justificadas por los datos. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón menciona que en los tres primeros meses del año, su Unidad de Rescate en la Montaña (URM) tuvo que atender 11 rescates. De ellos, cinco fueron con helicóptero. La mitad del total. En el pasado año, de las 99 actuaciones realizadas, 25 fueron por este medio aéreo.

Para evitar sustos, una de las recomendaciones que se hace es federarse en entidades de montaña. "Todos los que van a nuestras actividades están federados, o bien les obligamos a tener un seguro que les dé cobertura en caso de accidente", comenta el presidente del Centre Excursionista. En estos momentos, en la Comunitat Valenciana la asistencia es gratuita, "pero si alguien decide ir por los Pirineos, debe saber que se le envía factura en el caso de que tenga que ser rescatado en helicóptero, y esto cuesta entre 5.000 y 10.000 euros", en función de la zona en la que se tenga que actuar y la duración del operativo.

La importancia del seguro

En Castellón no se obliga a este desembolso, pero puede haber otras sorpresas desagradables. "Pongamos que alguien ha sufrido un problema de menisco mientras estaba en la montaña y requiere una operación; es posible que su lesión se considere no urgente, por lo que puede arrastrar un problema físico durante meses; con el seguro, la atención es inmediata", afirma Gómez.

Los puntos más conflictivos

Castellón está considerada como la segunda provincia más montañosa de España, por lo que hay rincones, de norte a sur, para recorrer senderos. Algunos de ellos muy próximos a la costa, como los parques naturales del Desert de les Palmes o la Serra d'Irta. Precisamente en Benicàssim se encuentra el punto que concentra más rescates. Las Agujas de Santa Águeda son uno de los lugares más espectaculares de la provincia, pero no todo el mundo tiene las condiciones suficientes para acercarse de manera segura. "Hay quien cree que es como ir por la vía verde a Orpesa, y allí hay zonas complicadas", menciona.

En varias ocasiones ha habido temerarios que se han acercado, y luego no sabían cómo salir de allí. El otro punto que reúne más incidencias es Montanejos, aunque también apunta al Penyagolosa. "Tiene una altura elevada, con desniveles complejos y piedras sueltas", desgrana. Acudir sin material adecuado ni formación supone un peligro, con la probabilidad de tener que movilizar personal y recursos públicos.