Estacionalidad
El turismo de Castellón despierta del letargo: hasta el 90% de alojamientos abre ya este mes
La llegada de la Semana Santa reactiva los establecimientos cerrados por fin de temporada
Los hoteles apuntan a tener operativas ocho de cada diez plazas
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
Aunque poco a poco el turismo va ganando terreno a la estacionalidad, la Semana Santa todavía supone un punto de inflexión para el sector turístico de la provincia de Castellón, marcando para muchos el momento de la reapertura tras concluir el tradicional letargo invernal por fin de temporada, sobre todo si se ubican en la costa.
Con tal de prepararse a nivel técnico, operativo y de recursos humanos, marzo, cuando Pascua cae ya en abril, concentra muchas de las aperturas. «Para finales de este mes, estará prácticamente el 90% abierto», sostiene a este diario el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí. Es decir, nueve de cada diez alojamientos ubicados en suelo castellonense estarán funcionando en los próximos días.
Si nos centramos en los hoteles, la situación mejora drásticamente en el mes de marzo, cuando se produce la puesta en marcha de un gran número de establecimientos. Según un informe elaborado por la patronal del sector Hosbec a partir de sus asociados, ocho de cada diez plazas tienden a estar operativas en el tercer mes del año.
Avance progresivo
Sin embargo, algunos alojamientos avanzan incluso su puesta en funcionamiento a febrero, aprovechando programas como el turismo del Imserso, el Castellón Sénior o promociones propias con tal de alargar la temporada y, por ende, dar una mayor estabilidad a su plantilla de trabajadores.
Una práctica hacia la que está avanzando poco a poco, como vienen apuntando desde el sector, de la mano también de la internacionalización del destino, tal y como ya ocurre en otros segmentos de alojamiento como los campings, que cuentan con una gran demanda en pleno invierno gracias a la llegada de extranjeros.
Con todo, enero sigue siendo el momento en el que más establecimientos turísticos castellonenses optan por pausar su actividad de forma temporal, fundamentalmente debido a la baja demanda existente y, por ende, a la falta de rentabilidad ante los altos costes fijos de estos establecimientos.
A la cola de la Comunitat en rentabilidad
Castellón continúa con la rentabilidad hotelera más baja de la Comunitat Valenciana. Así lo apuntan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados esta semana, que sitúan los ingresos por habitación disponible (Revpar) en 34.46 euros en febrero, frente a los 52,70 de Alicante o los 58,35 euros de Valencia. Castellón queda así la cola, si bien es cierto que mejora un 13% respecto al mismo momento del 2025.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un cruce de carril y una frenada tardía: la principal hipótesis del accidente mortal de l'Alcora
- El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El Grau de Castelló se transforma este sábado en un gran mercado al aire libre con ofertas, tardeo y animación
- La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre los dos sentidos del tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha
- Peñíscola 'estrena' un hotel de 315 habitaciones con terrazas, cinco piscinas y spa
- Muere un hombre de 80 años al quedar atrapado en un tractor en Figueroles
- Graves retenciones en la AP-7 por el vuelco de un camión