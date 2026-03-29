El turismo de Castellón despierta del letargo: hasta el 90% de alojamientos abre ya este mes

Aunque poco a poco el turismo va ganando terreno a la estacionalidad, la Semana Santa todavía supone un punto de inflexión para el sector turístico de la provincia de Castellón, marcando para muchos el momento de la reapertura tras concluir el tradicional letargo invernal por fin de temporada, sobre todo si se ubican en la costa.

Con tal de prepararse a nivel técnico, operativo y de recursos humanos, marzo, cuando Pascua cae ya en abril, concentra muchas de las aperturas. «Para finales de este mes, estará prácticamente el 90% abierto», sostiene a este diario el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí. Es decir, nueve de cada diez alojamientos ubicados en suelo castellonense estarán funcionando en los próximos días.

Si nos centramos en los hoteles, la situación mejora drásticamente en el mes de marzo, cuando se produce la puesta en marcha de un gran número de establecimientos. Según un informe elaborado por la patronal del sector Hosbec a partir de sus asociados, ocho de cada diez plazas tienden a estar operativas en el tercer mes del año.

Avance progresivo

Sin embargo, algunos alojamientos avanzan incluso su puesta en funcionamiento a febrero, aprovechando programas como el turismo del Imserso, el Castellón Sénior o promociones propias con tal de alargar la temporada y, por ende, dar una mayor estabilidad a su plantilla de trabajadores.

Una práctica hacia la que está avanzando poco a poco, como vienen apuntando desde el sector, de la mano también de la internacionalización del destino, tal y como ya ocurre en otros segmentos de alojamiento como los campings, que cuentan con una gran demanda en pleno invierno gracias a la llegada de extranjeros.

Con todo, enero sigue siendo el momento en el que más establecimientos turísticos castellonenses optan por pausar su actividad de forma temporal, fundamentalmente debido a la baja demanda existente y, por ende, a la falta de rentabilidad ante los altos costes fijos de estos establecimientos.