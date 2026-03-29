Vientos extremos de más de 140 km/h y un incendio complican la noche en Castellón
La madrugada del sábado al domingo ha sido crítica en la provincia, con rachas que han alcanzado los 143 km/h
Emergencias mantienen la alerta naranja y el riesgo de incendios es extremo en todo Castellón
Castellón no ha pegado ojo. El fuerte temporal de viento ha azotado con violencia la provincia durante las últimas horas, dejando registros que demuestran la intensidad y el peligro en algunas zonas.
Según los datos oficiales de las estaciones de Avamet, las rachas han alcanzado fuerza extrema en varios puntos del interior y el litoral. El ranking de vientos registrados hasta la mañana de este domingo sitúa a Vilar de Canes ( 143 km/h) en el epicentro del temporal, aunque la capital la Plana (138 km/h) no se ha quedado atrás.
Noche de incidencias
Hasta las 09:00 horas de este domingo, los Bomberos de la Diputación ya han tenido que intervenir en 18 servicios de urgencia, centrados principalmente en la retirada de árboles caídos y diversos elementos urbanos desprendidos por el vendaval. Una noche marcada por las incidencias y un incendio en Alcossebre que ha sido ya controlado.
Alertas activas y riesgo extremo de incendios
La situación no cambiará durante este domingo. La Aemet mantiene activa la alerta naranja por vientos para lo que queda de fin de semana en toda la provincia de Castellón. Además, también advierte de los fenómenos costeros por el peligro en todo el litoral con vientos de fuerza 8 que pueden superar los 90 km/h en el mar.
Pero el viento no es el único peligro. La combinación de las fuertes rachas con la baja humedad ha llevado a la Generalitat a decretar el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales en extremo en toda la provincia de Castelló.
Durante la noche los bomberos han tenido que intervenir en un incendio en Alcossebre. Las autoridades piden máxima prudencia y evitar cualquier actividad en zonas próximas a masas forestales.
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