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La Bonoloto deja más de un millón de euros en Castellón con un premio vendido en Salera

La combinación ganadora del sorteo de este lunes 30 de marzo ha sido: 05, 28, 33, 41, 43 y 47

Lluvia de dinero a un acertante en Castelló

Lluvia de dinero a un acertante en Castelló

Adrián Bachero

Adrián Bachero

Castelló

Un acertante de Castellón ha comenzado la semana con un golpe de suerte difícil de igualar. El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes 30 de marzo ha dejado un premio de más de un millón en la provincia, concretamente en la Administración de Loterías nº16, ubicada en el centro comercial Salera.

El boleto premiado corresponde a un acierto de primera categoría (6 números), al coincidir con la combinación ganadora del sorteo: 05, 28, 33, 41, 43 y 47, con el número complementario 18 y el reintegro 4. Concretamente la cantidad que se ha llevado el o la acertante ha sido de 1.089.535,58 euros.

Se trata de uno de los premios más destacados repartidos en la jornada, y convierte a este establecimiento de Castelló en punto de celebración para los jugadores habituales de la Bonoloto.

Mapa de la ubicación de la Administración de Loterías, 16 de Castelló.

Sorteo popular

La Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, continúa repartiendo suerte prácticamente a diario. Para quienes no hayan resultado agraciados en esta ocasión, tendrán una nueva oportunidad muy pronto: el próximo sorteo se celebrará el martes 31 de marzo.

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

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Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

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