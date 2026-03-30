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La Diputación de Castellón desarrolla una estrategia para la mejora de travesías urbanas: verá la luz el día 9

La institución provincial define un calendario de actuaciones hasta el 2027

Visita a una actuación de la Diputación en una travesía

Visita a una actuación de la Diputación en una travesía / JAVIER VILAR

Ramón Pérez

Castellón

La Diputación de Castellón ha desarrollado un plan estratégico para la mejora de travesías urbanas que dará a conocer el próximo 9 de abril la presidenta provincial, Marta Barrachina, ante alcaldes de municipios con estas vías.

“La apuesta por mejorar estas infraestructuras responde al compromiso de este gobierno provincial por impulsar una red viaria segura, moderna y accesible, y por hacer de nuestro territorio una fuente de oportunidades y desarrollo”, ha expresado la dirigente provincial.

Mejora de la seguridad

Así, durante la presentación del plan de mejora de travesías se explicarán las actuaciones que comenzarán este año y que se prolongarán durante el próximo 2027. “Vamos a marcar un calendario de actuaciones para el acondicionamiento de travesías de titularidad de la Diputación de Castellón y para la mejora de la seguridad vial en la provincia”, ha incidido la máxima representante de la institución provincial.

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La presidenta de la Diputación ha resaltado el “importante esfuerzo inversor de la institución provincial en la mejora de la red de carreteras, conscientes de que la mejora de las comunicaciones mejora la calidad de vida de los ciudadanos”. “Cada infraestructura que mejoramos ayuda a consolidar población en nuestros pueblos y a vertebrar nuestro territorio”, ha finalizado Barrachina.

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