La Diputación y Espaitec impulsan el crecimiento empresarial con el 14º Castellón Global Program

La Diputación de Castellón y el parque científico y tecnológico de la Universitat Jaume I (Espaitec) impulsan el crecimiento empresarial de la provincia con la puesta en marcha de la 14ª edición de Castellón Global Program, que alcanzará a una docena de compañías.

Esta edición incorpora la mejora del plan formativo y el impulso del crossmentoring, una metodología que permitirá que cada empresa participante pueda contar con varios mentores en función de sus necesidades específicas. También potenciará su club de empresas, todo un punto de encuentro para compartir conocimiento.

Fortalecer el tejido economico

El programa, tal y como ha destacado el diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, “busca hacer crecer empresas, generar oportunidades y fortalecer el tejido económico de nuestra provincia desde dentro”. "Se trata de una herramienta muy útil para ayudar a las empresas a consolidarse y generar empleo en los 135 municipios de nuestra tierra”, ha añadido Pallarés.

“Apostamos por la mentorización personalizada, por el acompañamiento experto y por una formación a medida que no se queda en la teoría, sino que se traduce en resultados”, ha indicado Juan Antonio Bertolín, director de Espaitec.

Castellón Global Program se dirige a empresas de cualquier sector con actividad en la provincia de Castellón, incluyendo startups, compañías consolidadas y empresas familiares. Su objetivo es fomentar y consolidar la cultura de la innovación en el tejido empresarial de la provincia mediante un itinerario gratuito que combina formación especializada y mentoría personalizada, adaptada a las necesidades de cada firma participante.

127 firmas de 41 municipios

Desde su puesta en marcha en 2013, esta iniciativa ha acompañado a 127 empresas de 41 municipios distintos. “Empresas que representan la diversidad y la fortaleza de nuestra provincia: desde proyectos emergentes hasta compañías consolidadas o negocios familiares en pleno relevo generacional”, ha señalado el diputado provincial.

Al respecto, el vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la UJI, David Cabedo, ha añadido que “un hecho diferencial de este programa es que estas empresas que han pasado son empresas que tienen voluntad de innovar y crecer. Empresas que desarrollan su actividad aquí en la provincia de Castellón”.

Las empresas interesadas en participar en esta nueva convocatoria deberán completar el formulario de inscripción y adjuntar la documentación requerida a partir del 15 de abril a través de la página web del programa.

Con el objetivo de dar a conocer las principales novedades de esta edición y resolver posibles dudas, se ha programado una jornada informativa en streaming el próximo 21 de abril. En ella, las empresas podrán conocer de primera mano todos los detalles del programa y escuchar la experiencia de quienes ya han pasado por él. “Porque si algo tenemos claro es que cuando apoyamos a nuestras empresas, estamos apoyando el futuro de toda la provincia”, ha concluido Pallarés.