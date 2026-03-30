La estudiante de Castellón que ha convencido a Juan Roig: Las puertas de Lanzadera se abren para Yamila Torres gracias a su LinkedIn para enfermeras

Pese a contar solo con 31 años, la vida de Yamila Torres ha dado hasta ahora muchísimo juego. Con solo 11 años se trasladó desde La Habana, donde nació, a Castellón, donde su madre ejercía como enfermera. Siguiendo el ejemplo de su progenitora, con 26 años comenzaría a estudiar Enfermería en la universidad CEU Cardenal Herrera de la capital de la Plana. Dos años después, con 28, tuvo un hijo, compaginando la maternidad con sus estudios, primero, y trayectoria empresarial, después.

La cubana de nacimiento y castellonense de adopción entró en Enfermería imaginando trabajar en un futuro en hospitales, guardias y consultas. Sin embargo, tras su Trabajo Final de Grado su trayectoria está virando a un ecosistema emprendedor, pues ha creado Mería, una especie de ‘Linkedin para enfermeros’, que ha despertado el interés de Lanzadera, el programa impulsado por Juan Roig que le ha seleccionado entre más de 1000 proyectos. Su objetivo es el de conectar a enfermeras y empresas sanitarias con transparencia, flexibilidad y mejor encaje entre ambas partes.

Yamila Torres lidera la nueva comunidad de talento enfermero que busca acabar con el caos de las sustituciones y mejorar la conciliación en los hospitales. / Mediterráneo

La noticia, admite, ha supuesto, «un cambio radical» respecto a las aspiraciones iniciales. No en vano, Mería ha sido una de las 120 startups elegidas en la última convocatoria de Lanzadera. «No me lo creo, estoy muy contenta por todo lo que supone para el proyecto», reconoce. El programa, que ha arrancado este mes de marzo, tiene una duración mínima de seis meses, con opción de prolongarse hasta febrero de 2027 si se cumplen una serie de requisitos. A cambio, dice, exigen dedicación total al proyecto. Lo demás lo pone el entorno: «Formación, instalaciones, visibilidad, asesoramiento y una cultura empresarial que bebe del modelo Mercadona».

Para Yamila, ese universo era desconocido. No sabía lo que era una incubadora ni una aceleradora. Tampoco que se pudiera acceder a formación de alto nivel «sin ceder participación de la empresa». Ahora habla de ese ambiente como una «burbuja de gente que emprende y contagia ambición». Ahí quiere sentar bien las bases de Mería antes de ampliar equipo.

"En Lanzadera nos ofrecen formación, instalaciones, visibilidad, asesoramiento y una cultura empresarial que bebe del modelo Mercadona"

Cuando se le pregunta por el porqué de Mería se retrotrae a sus vivencias con su madre: «Al margen de enfermera era supervisora y veía que le costaba mucho encontrar recambios cuando tenía alguna compañera de baja». La necesidad de sustituir profesionales y el papel decisivo que tiene la enfermería en los cuidados le llevó a emprender un camino atípico en su formación. Su rol como estudiante y madre le permitió a su vez entender otro problema de fondo: conciliar en un sector feminizado, con turnos largos, noches y condiciones que en demasiadas ocasiones no se explican con claridad.

Ahí aparece la idea de Mería, un espacio donde estas profesionales conozcan todas las oportunidades con la mayor transparencia. La especialización es, a su juicio, la principal ventaja. Porque no se trata solo de publicar vacantes, sino de alinear a empresas y enfermeras para que ambas partes encajen. De momento, el objetivo inmediato es ampliar la comunidad de profesionales, especialmente en la Comunitat Valenciana, y reforzar la red de empresas que necesitan incorporar personal.

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Mería no tiene empleados fijos en la actualidad y su CTO (responsable tecnológico) es freelance. / Mediterráneo

Ese trabajo ha empezado. Desde diciembre funciona una comunidad de WhatsApp en la que se han reunido más de 200 enfermeras y donde Yamila comparte ofertas que le van llegando, mientras la plataforma definitiva termina de cocinarse. El proyecto venía gestándose desde el verano pasado y encontró impulso en el CEU, en el acompañamiento de su tutor Antonio Real y en el respaldo de CEU Emprende y Santander X Award. Ahora, con Lanzadera, aquella idea académica entra en otra pantalla. Yamila Torres ya no habla solo de empleo sanitario: habla de construir una herramienta para que el talento enfermero pueda elegir cómo quiere cuidar y cómo quiere vivir.