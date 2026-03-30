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Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones

Jornada reivindicativa en la que se celebran concentraciones en muchas localidades de la provincia

&quot;Es una burla&quot;: La respuesta de los sindicatos al decálogo de Educación para frenar la huelga

"Es una burla": La respuesta de los sindicatos al decálogo de Educación para frenar la huelga

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Este martes 31 de marzo, Castellón vive una jornada de movilización en el ámbito educativo con la huelga convocada por el profesorado para protestar por la situación de la enseñanza pública y las condiciones laborales del sector. La convocatoria llega en un contexto de malestar entre los docentes y con previsión de seguimiento en distintos centros de la provincia.

A lo largo del día, esta información en directo recogerá la incidencia de la protesta, el desarrollo de las movilizaciones, la respuesta de la comunidad educativa y las reacciones institucionales ante una cita llamada a marcar la actualidad de la jornada.

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