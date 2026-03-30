Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones

Este martes 31 de marzo, Castellón vive una jornada de movilización en el ámbito educativo con la huelga convocada por el profesorado para protestar por la situación de la enseñanza pública y las condiciones laborales del sector. La convocatoria llega en un contexto de malestar entre los docentes y con previsión de seguimiento en distintos centros de la provincia.

A lo largo del día, esta información en directo recogerá la incidencia de la protesta, el desarrollo de las movilizaciones, la respuesta de la comunidad educativa y las reacciones institucionales ante una cita llamada a marcar la actualidad de la jornada.

Carmen Tomás Viajes de fin de curso, evaluaciones... Así impactaría una huelga educativa indefinida de mayo y los 7 puntos de malestar El profesorado de Castellón, Valencia y Alicante no descarta una huelga indefinida en mayo según confirman fuentes del sindicato mayoritario, STEPV, y de la Asamblea de Docentes del País Valencià. Entre tanto, siguen con el calendario de movilizaciones, con la convocatoria de concentraciones para este martes y el envío de una carta a los padres con los puntos reivindicativos de cara a la huelga del 31 de marzo. Completa la información pinchando aquí

Carmen Tomás "Es una burla": La respuesta de los sindicatos al decálogo de Educación para frenar la huelga El sindicato mayoritario, el STEPV, ha calificado de burla el decálogo de propuestas presentado este martes por la Conselleria de Educación a las organizaciones sindicales del sector, que este martes se han concentrado a las puertas de los centros educativos de Castellón, Valencia y Alicante como paso previo a la huelga convocada para el martes 31. Completa la información pinchando aquí

Los profesores no descartan una huelga indefinida después de “reuniones improductivas y sin soluciones” Se ha abierto la negociación pero, de momento, sin avances, más allá de una nueva cita en el calendario. La Mesa Sectorial de Educación, reunida este jueves para comenzar a negociar, en teoría, la mejora de las condiciones laborales del profesorado que reclama la plataforma reivindicativa integrada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF se ha dado cita pero la parte laboral denuncia un bloqueo en la negociación nada más comenzar. Completa la información pinchando aquí