José Vicente Castelló Carrascosa, médico alergólogo: "Con sol y viento de poniente, los síntomas de la alergia pueden ser muy importantes"

El doctor José Vicente Castelló Carrascosa, especialista en alergología en el Hospital General de Castellón, analiza el panorama de las alergias respiratorias en la provincia. El experto explica cómo factores meteorológicos como la pluviosidad, el sol y el viento influyen directamente en la concentración de pólenes como el de gramíneas, olivo o parietaria. Además de los factores estacionales, el doctor destaca que un tercio de la población local sufre alergias de tipo respiratorio, no solo causados por el polen sino también por los ácaros del polvo. El doctor subraya la importancia de obtener un diagnóstico médico preciso mediante pruebas de alergia para aplicar tratamientos preventivos o vacunas eficaces. Finalmente, se ofrecen consejos prácticos para los afectados, como el uso de mascarillas o la consulta de redes de vigilancia polínica para gestionar mejor sus síntomas.

--¿Cómo se presenta esta primavera para los alérgicos en la provincia de Castellón?

--Si pensamos que la pluviosidad ha sido quizá más alta de lo habitual, si las temperaturas siguen siendo suaves y empezamos a ver un buen tiempo, lógicamente esta primavera habrá más concentración de pólenes en el ambiente y, por lo tanto, los alérgicos al polen pueden tener en teoría más síntomas, pero eso también dependerá de la pluviosidad porque los días en que llueve se reduce la concentración de polvo en la atmósfera y los alérgicos lo pasan mejor. Mientras que los días soleados y con cierto viento, lo pasarán evidentemente mal.

“Más de un tercio de la población tiene alguna patología alérgica respiratoria”

--O sea ¿hay unos factores meteorológicos que pueden condicionar en sentido positivo o -negativo- el incremento o disminución de los síntomas?

--Sí, si tenemos una primavera muy soleada, bastante buena, con a lo mejor un poco de viento de poniente, puede haber síntomas muy importantes. La gente lo puede pasar mal.

“Lo principal es saber a qué eres alérgico para poder prevenir”

--En general, ¿cuáles son los pólenes que más problemas suelen causar?

--Los pólenes que en esta zona más problemas suelen causar son el de parietaria judaica, el de gramíneas y el polen de olivo. Estos son los que aparecen más hacia abril. Estos meses pasados, es decir, enero, febrero, principios de marzo hemos tenido el polen de Ciprés, que aquí también provoca muchos problemas. Ahora estamos dentro del periodo polínico del platanero de sombra, los árboles que están en el parque Ribalta y suelen soltar bolas, pelusilla, y esos son los que ahora también están soltando más polen y hay concentraciones polínicas más elevadas.

--¿A nivel de alergias, la del polen es de las más frecuentes?

--El polen es una de las más frecuentes, pero aquí tenemos alergias todo el año a los ácaros del polvo. Esto nos puede confundir porque a veces la alergia a los ácaros del polvo también se presenta de una manera estacional, son pacientes que suelen tener muchos síntomas en épocas de cambio de tiempo, como otoño y primavera. Por lo tanto, a veces se puede confundir con una alergia a los pólenes, pero no. Esas son alergias que aparecen todo el año y también pueden aumentar en esta época.

--Y a nivel de personas alérgicas en Castellón, ¿cuántas puede haber a nivel de tanto de polen como a los ácaros del polvo?

--Últimamente se habla una incidencia de un 30%, o sea, que prácticamente más de un tercio de los pacientes de la provincia de Castellón tienen alguna patología alérgica de tipo respiratorio. Estamos tanto hablando de alergia a los ácaros como a los pólenes o incluso a los epitelios o la caspa de las mascotas, perros, gatos, etcétera. Lógicamente, todos no tienen el mismo nivel de gravedad.

--¿Y qué factores inciden para que haya más o menos sintomatología en este tipo de personas con alergias respiratorias?

--Que el paciente presente más o menos sintomatología dependerá de la concentración de alergeno que haya en el ambiente. Si, por ejemplo, hay una concentración de pólenes más alta, lógicamente el alérgico al polen tendrá más síntomas. Y luego depende del grado de exposición que tengan. En el caso de los alergenos presentes todo el año, como los ácaros, hay determinadas condiciones medioambientales como temperatura y humedad que hacen que haya más ácaros en las casas habitualmente en épocas, por ejemplo, de otoño o en épocas de primavera, Por lo tanto, la gente suele tener más síntomas en ese periodo del tiempo.

“Existen vacunas con una tasa de efectividad muy alta en casos intensos”

--¿Y qué sintomatología suelen presentar estas personas que tienen alergia respiratoria?

--Pues los síntomas más frecuentes son fundamentalmente respiratorios, desde rinitis, como picor de nariz, estornudos, mucosidad, a picor de ojos, lagrimeo, hasta síntomas asmáticos, como tos, presión en el pecho, pitos. El grado de gravedad y la persistencia de estos síntomas dependen de cada. Hay personas alérgicas que solamente estornudan 4 días al año y otras presentan síntomas más continuos y crónicos.

--¿Y qué consejos se podrían dar para ayudar a sobrellevar este tipo de alergias?

--Lo principal es saber a qué eres alérgico, porque puedes actuar de alguna manera de forma preventiva. Los que saben que son alérgicos al polen, tienen conocer en qué épocas puede haber concentraciones más altas de ese polen y en qué periodos de tiempo pueden tener más síntomas. De hecho en la web de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología Clínica hay una red de captadores en la Comunidad Valenciana donde pueden, por ejemplo, saber en casi en tiempo real la concentración de cada polen que hay en la atmósfera. Nuestro captador está aquí en el Hospital General de Castellón. Por lo tanto, los pacientes de Castellón pueden saber exactamente qué concentración de polen puede haber. En cuanto a medidas, durante ese periodo de tiempo, hay que evitar hacer muchas actividades al aire libre, preferiblemente ir a zonas, por ejemplo, de costa o de playa, más que al interior, donde puede haber más concentración de polen. También puede se puede utilizar mascarilla durante los días en los que haya mucha concentración y, si ya ha sido diagnosticado, lógicamente llevará un tratamiento a base de antihistamínicos, de sprays nasales que los puede utilizar conforme le ha indicado un médico de cabecera, incluso de inhaladores, para los pacientes que tengan asma.

“El diagnóstico es fundamental para tratar correctamente la alergia”

-En caso de duda, lo mejor es acudir a un especialista, entiendo.

-Sí. Lo importante es el diagnóstico. Si tú sabes qué es lo que te pasa, sabrás enfocarlo o tratarlo mejor y te darán mejores pautas de cara a establecer un tratamiento lo más correcto posible. Y las medidas preventivas también son importantes, pero para tenerlas tenemos que saber exactamente qué es lo que nos pasa.

--Entiendo hacernos unas pruebas de alergia para determinar las causas.

--Sí. Las pruebas de alergia son importantes para el diagnóstico y para saber exactamente cuáles son las causas de nuestros síntomas. Y aparte si tenemos pruebas de alergia, también se pueden plantear entre aquellos pacientes que tengan sintomatología muy intensa y que afecte mucho a la calidad de vida, vacunaciones para ácaros, para pólenes y alergias orgánicas. Existen vacunas muy eficaces. Si tú tienes un buen diagnóstico, se puede plantear una vacunación con una tasa de efectividad altísima.

--¿La persona alérgica lo es toda su vida, desde pequeñito o puede debutar a una edad más avanzada?

--Lo normal es que los pacientes más jóvenes empiecen a debutar con alergias a alergenos del tipo que se presentan todo el año, como los ácaros del polvo o a los epitelios de los animales. Y los alergenos como los pólenes, aunque también pueden aparecer niños suelen aparecer más en la juventud o edades medias de la vida.

--¿Hay alguna cuestión que no le haya preguntado y me quiera destacar?

-Es importante que tengamos claro el diagnóstico, porque si tenemos claro el diagnóstico, pues sabremos cómo actuar. Eso es lo fundamental.