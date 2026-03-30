Los juzgados de Castellón duplican sus asuntos pendientes en menos de una década

El atasco en los juzgados de la provincia de Castellón sigue creciendo con cada mes que pasa. La escasez de jueces, letrados y funcionarios, la sobrecarga sin solución de algunas jurisdicciones, el insuficiente número de juzgados o los problemas organizativos son algunas de las razones que explican que la media de casos pendientes al cierre del tercer trimestre de 2025 sea de 1.193,93.

Una cifra que supone un incremento de 130 contenciosos por órgano en comparación con el cierre de 2024 y de un 84,5% desde 2017, cuando el año terminó con una media de 647,85 asuntos por resolver.

Si se traduce esto en el número concreto de casos en trámite, en estos ocho años, según los datos que aporta el informe estadístico sobre el Efecto de la Crisis en los órganos judiciales que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han doblado los procedimientos pendientes en la provincia de Castellón.

Más de 64.000 casos acumulados

Así, en el tercer trimestre de 2025, las distintas jurisdicciones acumulaban 64.472 casos, mientras que en el último trimestre de 2017 la cifra era de 31.087 asuntos.

Un fenómeno que, desde que el CGPJ ofrece datos, no ha dejado de agravarse. Por ejemplo, entre 2023 y 2024, la media de trámites sin resolver creció en 165 contenciosos hasta superar los 1.000 por juzgado, con un incremento de cerca de 10.000 casos pendientes en solo 12 meses.

Visualización de casos en los juzgados de Castellón.

Así, se ha pasado de 47.542 asuntos a 57.416. Entre finales de 2024 y el tercer trimestre de 2025, el número de nuevas denuncias sin resolver fue de 7.056 hasta alcanzar los 64.472 casos señalados anteriormente.

Donde más se evidencia este colapso judicial en Castellón es en los juzgados de lo civil. Con 39.452 casos por resolver al final del tercer trimestre de 2025, la media dentro de esta jurisdicción supera la media total de los órganos provinciales y se sitúa en 1.195,52 trámites pendientes. Dentro de este ámbito, el problema más grave se encuentra en los juzgados de Primera Instancia, donde, con 16.270 asuntos por tramitar, la media se dispara hasta los 2.033,75 en las ocho salas que hay en la provincia.

Por jurisdicciones

Tampoco es demasiado positiva la situación en los juzgados de lo mercantil, con 1.562 casos en marcha para una única sala. La situación es similar en los juzgados de lo social. La media de asuntos sin resolver es de 1.043,80 y el número de casos en marcha asciende también a 1.043,80.

La presión es menor, aunque también se ha disparado desde finales de 2024, en la jurisdicción penal. Al cierre de 2024, esperaban su tramitación 16.344 denuncias —una media de 480,71 por sala—, pero en el tercer trimestre de 2025 la media había subido hasta 549,85, con un total de 18.695 asuntos por resolver.

Únicamente se percibe un descenso en los juzgados de lo contencioso-administrativo. Mientras en 2024 el número de trámites abiertos era de 1.163, en 2025 han caído ligeramente a 1.106 y la media por órgano ha pasado de 581,50 a 553.