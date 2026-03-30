Lancis apuesta por el diálogo, la IA o simplificar trámites en su hoja de ruta para la UJI

Jesús Lancis, candidato a suceder a Eva Alcón al frente del rectorado de la Universitat Jaume I (UJI), ha fijado este lunes las bases de su hoja de ruta para liderar la universidad pública castellonense, en la que prima el diálogo, la simplificación de los procesos administrativos o aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo de la inteligencia artificial en la formación, la investigación y la gestión.

La candidatura al Claustro, que se presentará bajo el lema Candidatura por la UJI y la premisa de Construimos futuro, ha celebrado este lunes la primera reunión y busca consolidar una lista que combine figuras con amplia trayectoria institucional y nuevos perfiles que garanticen el relevo generacional necesario para los retos actuales de la universidad pública, según han indicado.

Momento del encuentro celebrado este lunes. / MEDITERRÁNEO

Cuatro grupos diferenciados

Lancis, en el encuentro, ha agradecido el compromiso de las personas que han participado estas últimas semanas en cuatro grupos de trabajo diferenciados sobre docencia, investigación, gobernanza y personas, bienestar y comunidad; así como también a todas aquellas personas que le han hecho llegar sus propuesta e ideas a través de la web y el correo electrónico.

Dichos foros han servido para establecer los pilares del programa electoral, permitiendo definir unas ideas comunes sobre las que ahora se iniciará una fase de escucha activa por todo el campus. Entre ellas figuran también otras prioridades como construir una comunidad comprometida y cohesionada, la planificación del relevo generacional de las plantillas, el impulso a la transferencia de conocimiento y a la formación permanente y potenciar los vínculos y sinergias con el territorio y el entorno de proximidad.

El proceso de consolidación de este equipo y su proyecto continuará durante las próximas semanas, de cara al plazo de presentación oficial de candidaturas ante la Junta Electoral, que tendrá lugar entre el 1 y el 20 de abril.