Una llamada al recogimiento: Piden recuperar el espíritu de "silencio" en la Semana Santa de Castellón

Por una procesión ‘del Silencio’

En la procesión del Viernes Santo de Castellón salen algunas imágenes que son verdaderas obras de arte que representan el sufrimiento de Cristo en sus últimas horas de vida y también su muerte representada por la magnífica imagen del Cristo Yacente.

Una procesión bien organizada y cuidada en todos los detalles es también en su conjunto una manifestación religiosa artística que nos hace meditar el dolor de quien murió por nosotros y en consecuencia tener más fe.

Veo en los últimos años una cierta relajación de lo que yo pienso que debe ser una procesión de Viernes Santo, algunas cosas deberíamos cuidarlas más.

Como por ejemplo: todas las personas que salen en la procesión deben ir vestidas para la ocasión, como penitentes, nazarenos, cofrades o de luto, nadie debe ir vestido de calle.

Otra cosa es evitar que la separación entre las cofradías (aunque esto es difícil conseguirlo) sea demasiado grande, porque parece que se corte.

Debe reinar el silencio en la procesión y también entre los que la contemplan.

Pero hay alguna cofradía en el que controla a los costaleros del paso lo que hace a voz en grito para dirigir los movimientos y también levantan y bajan la peana y todo esto hace que la gente aplauda, lo que rompe el recogimiento del momento. Hay formas no verbales de dirigir a los costaleros.

También los que estamos viendo la procesión debemos comportarnos con discreción, mantenernos en silencio y no cruzar de acera mientras esté pasando. Así para que la procesión del Santo Entierro sea realmente como siempre se ha llamado: La procesión del silencio.

Mª Dolores P.G.