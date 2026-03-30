Semana Santa 2026 en Castellón: Qué tiempo hará en la provincia según las previsiones de Aemet

La previsión del tiempo para esta Semana Santa 2026 gana claridad conforme se acercan los días señalados. Tras un fin de semana marcado por los fuertes vientos y el descenso en las temperaturas, los últimos pronósticos de la AEMET dibujan un escenario de mayor estabilidad en buena parte del país. En la provincia de Castellón, ese patrón también se deja notar, aunque con diferencias claras entre la capital de la Plana y el interior.

En líneas generales, la evolución apunta a una Semana Santa más tranquila de lo que se temía hace solo unos días. La AEMET sitúa las lluvias sobre todo en el extremo norte peninsular, el Cantábrico, los Pirineos, el entorno del Alto Ebro y, de forma más puntual, Baleares. En el este peninsular, además, persistirá el viento en varias jornadas, especialmente en el nordeste y el área mediterránea como Castellón.

En Castelló de la Plana, y en general en toda la costa, la previsión para los próximos días es claramente estable. El pronóstico refleja cielos poco nubosos o despejados hasta el domingo 5 de abril, con una probabilidad de precipitación prácticamente nula. Las temperaturas mínimas y máximas se moverán entre los 9 y 13 grados de mínima y entre 20 y 24 de máxima durante la semana, con valores suaves y ambiente templado durante las horas centrales del día.

La situación cambia en el interior de la provincia, donde el tiempo seguirá siendo más frío y variable. Allí predominarán las nubes al inicio de la semana y no se descarta alguna precipitación débil. Las temperaturas serán mucho más bajas en poblaciones como Morella que en la costa: mínimas de entre 0 y 6 grados y máximas que arrancarán entre 12 y 14 grados antes de subir con más claridad de cara al fin de semana, cuando el domingo podrían alcanzarse los 23 grados.

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A nivel nacional, la Semana Santa será en conjunto estable, pero no igual en todo el territorio. En el sur y amplias zonas del interior se esperan temperaturas al alza, incluso con valores casi veraniegos en algunos puntos del país. En cambio, el norte peninsular seguirá recibiendo lluvias débiles y en el Mediterráneo occidental el viento continuará siendo un factor a vigilar.

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