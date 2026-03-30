El videoanálisis de Miguel Agost | Dame más gasolina

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, aborda el impacto real de la crisis energética en un nuevo videopodcast con una idea clara: ya no es solo un problema económico, sino una rutina asumida.

A través de una reflexión directa y pegada al territorio, el autor sitúa el foco en cómo el encarecimiento de la energía afecta tanto al tejido industrial de Castellón, especialmente al sector cerámico, como al día a día de los ciudadanos. Desde los hornos que no pueden apagarse hasta el gesto cotidiano de repostar, el análisis conecta lo global con lo cercano.

El videopodcast también apunta a la respuesta institucional, con medidas que alivian de forma puntual, pero que no terminan de resolver un problema estructural marcado por la volatilidad de los mercados y la incertidumbre internacional.

En este contexto, Miguel Agost pone el acento en la adaptación silenciosa de la ciudadanía, que ha normalizado el sobrecoste energético mientras ajusta hábitos y reduce márgenes en su vida diaria.

El resultado es una reflexión sobre cómo lo excepcional corre el riesgo de convertirse en costumbre, en un escenario donde, pese a todo, la rueda sigue girando y el consumo no se detiene.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

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