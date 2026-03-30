El videoanálisis de Miguel Agost | Dame más gasolina
El espacio de opinión de Miguel Agost, redactor jefe de El Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)
El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, aborda el impacto real de la crisis energética en un nuevo videopodcast con una idea clara: ya no es solo un problema económico, sino una rutina asumida.
A través de una reflexión directa y pegada al territorio, el autor sitúa el foco en cómo el encarecimiento de la energía afecta tanto al tejido industrial de Castellón, especialmente al sector cerámico, como al día a día de los ciudadanos. Desde los hornos que no pueden apagarse hasta el gesto cotidiano de repostar, el análisis conecta lo global con lo cercano.
El videopodcast también apunta a la respuesta institucional, con medidas que alivian de forma puntual, pero que no terminan de resolver un problema estructural marcado por la volatilidad de los mercados y la incertidumbre internacional.
En este contexto, Miguel Agost pone el acento en la adaptación silenciosa de la ciudadanía, que ha normalizado el sobrecoste energético mientras ajusta hábitos y reduce márgenes en su vida diaria.
El resultado es una reflexión sobre cómo lo excepcional corre el riesgo de convertirse en costumbre, en un escenario donde, pese a todo, la rueda sigue girando y el consumo no se detiene.
Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost
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El videoanálisis puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast i Voox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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