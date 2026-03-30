El viento no abandona Castellón: ¿cuánto durará el temporal?

Castellón sufrió el pasado fin de semana un fuerte temporal de viento que causó infinidad de incidencias a lo largo de toda la provincia. Caída de cascotes, árboles derribados, incendios, colapso de muros... El trabajo se multiplicaba para los bomberos del Consorcio Provincial, que tuvieron que acudir a más de 300 avisos.

Este episodio, sin embargo, está lejos de finalizar. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contemplan que el viento continuará soplando con fuerza y por ello ha activado los avisos.

Alerta amarilla

De momento, el lunes hay alerta amarilla en toda la provincia a partir de las 14.00 horas, hasta las 0.00. El aviso contempla vientos de hasta 90 kilómetros por hora en el interior y de 80 en el litoral.

La situación será parecida el martes, aunque en la Plana Alta y la Plana Baixa no estará vigente la alerta. Esa jornada soplará el viento en el interior sobre todo durante la mañana, aunque en el litoral norte lo hará durante todo el día.

Aunque se trata solo de una previsión, que incluso puede ser actualizada, en principio parece que la situación no será tan complicada como durante el fin de semana, cuando estaba activa la alerta naranja.

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Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia: