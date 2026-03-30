El viento causa destrozos en el Mercado de Abastos de Castelló: así se lo han encontrado
La fuerza del aire ha levantado varios paneles sándwich, dejado "un hueco" en el techo
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El fuerte viento que atenazó ayer parte de Castellón ha sembrado la provincia de destrozos que ahora hay que poner a punto. En el Mercado de Abastos de Castelló el personal se ha encontrado esta mañana con placas levantadas que han dejado un hueco abierto en el techo de la nave. Su presidente, Pere Bagar, ha explicado que al caerse los paneles sándwich de grandes dimensiones ha quedado "un hueco en el techo por donde se ve el cielo y entra la luz y, si se diera el caso, la lluvia". Por eso ha solicitado la intervención para que se proceda a sustituir las placas, así como las que había pendientes del último temporal de alerta roja de hace mes y medio.
Asimismo, en los aseos del mercado también se han descolocado algunas placas del falso techo.
El Ayuntamiento de Castelló ya ha enviado a un equipo de bomberos que han retirado las placas que se habían desprendido para evitar males mayores. En cuanto a la sustitución de estas han confirmado que se tendrá en cuenta y "se va a revisar".
Previsión para esta tarde
Para esta tarde Aemet mantiene el aviso amarillo por viento por rachas superiores a los 80 km/h, principalmente en Els Ports, Maestrat, Alcalatén y Plana Alta.
Heladas en el interior
Las temperaturas esta tarde también irán al alza. Muy diferente del frío de esta mañana, que ha provocado heladas en comarcas del nterior. Según Aemet, la temperatura más baja ha sido de -3.5 °C en Fontanars dels Alforins, -1.8 en Castellfort, -1.5 en Villena, -1.1 en Vilafranca, -0.6 en Zarra y -0.2 en Morella. En el litoral, mínimas próximas a 8 °C.
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