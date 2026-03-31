Aemet pone en alerta a Castellón para los próximos días: Consulta la previsión del tiempo

El viento se ha convertido en el gran protagonista del tiempo en Castellón. Si el fin de semana ya protagonizó un buen número de incidencias, para esta semana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos amarillos por rachas que pueden alcanzar o incluso superar los 80 km/h en prácticamente todo el territorio.

Durante el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, los avisos afectan tanto al interior como al litoral de Castellón, con vientos del noroeste moderados a fuertes y rachas muy fuertes. En el litoral, además, se suma el riesgo por fenómenos costeros, con intervalos de viento de hasta fuerza 7 y oleaje adverso.

La situación no se limita a un episodio puntual. Según las previsiones, el viento continuará siendo intenso al menos hasta el viernes 2 de abril, con nuevos avisos por rachas de hasta 80 km/h en el interior y de 70 km/h en la costa. Aunque el cielo se mantendrá en general poco nuboso o despejado durante estos días, el factor determinante será el viento, persistente y con capacidad de provocar incidencias.

Las previsiones apuntan a un patrón claro:

Predominio de cielos despejados o con pocas nubes.

Temperaturas con cambios ligeros, con tendencia al descenso en las máximas hacia el viernes.

Viento del norte y noroeste moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.

El episodio comenzará a remitir de cara al fin de semana. Para el sábado 4 de abril se espera ya una situación más estable, con cielo despejado y viento en régimen de brisas.

Riesgo extremo de incendios y recomendaciones

A este escenario se suma un factor de especial preocupación: el riesgo de incendios forestales. Para el 31 de marzo se ha declarado nivel extremo en el litoral y el interior norte de Castellón, alto en el interior sur y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.

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Ante estas condiciones, las autoridades insisten en extremar las precauciones y recuerdan que, en caso de detectar fuego o humo, se debe llamar inmediatamente al 112.

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