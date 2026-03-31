La auditoría al Hospital Provincial de Castelló detecta "posibles irregularidades" en contratos de Informática y se remitirá a Fiscalía

La reunión del Consejo del Consorcio del Hospital Provincial de Castellón ha dado cuenta de las conclusiones de una auditoría encargada hace más de dos años sobre el Departamento de Informática del Hospital Provincial. Según ha avanzado la formación Compromís, en ese extracto queda patente que se han detectado "posibles irregularidades en el Departamento de Informática -del centro hospitalario-, con 'diez contratos de riesgo y tres de riesgo alto'". El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha añadido que por este motivo se ha acordado remitir la auditoría a la Fiscalía para que investigue los hechos.

Garantizar la transparencia

A pesar de la gravedad de las conclusiones, desde Compromís han reclamado poder acceder a la totalidad de la auditoría y no solo a las conclusiones presentadas. “Es fundamental disponer de toda la información para garantizar la transparencia y poder hacer una valoración completa de la situación”, ha señalado el portavoz.

Además, la formación ha insistido en la necesidad de ampliar el alcance de la auditoría. En este sentido, Guardiola ha recordado que ya se acordó en abril de 2024 que la revisión no se limitara únicamente al Departamento de Informática, sino que se extendiera a todos los departamentos y a un periodo más amplio. “Es necesario analizar el conjunto de la actividad para determinar si ha habido más irregularidades y, en su caso, trasladar toda la información necesaria a la Fiscalía”, ha concluido.