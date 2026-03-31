Buenas noticias para el turismo: el fuerte viento da paso a una Semana Santa con calor y más de 20ºC en Castellón

«Salvo las poblaciones de las comarcas del interior y el norte de Castellón, donde el viento continuará soplando fuerte hasta el viernes, en el resto de la provincia esta semana será tranquila en cuanto al tiempo». Así pronostica Aemet cómo van a ser las próximas jornadas: «con pocas nubes, temperaturas suaves al mediodía y frescas por la tarde en el litoral cuando entre la brisa de mar».

Los expertos apuntan a «un refuerzo de la estabilidad a partir del Viernes Santo y, al menos, hasta el Lunes de Pascua, con una dorsal anticiclónica sobre la Península, lo que hará que cese el fuerte viento en Castellón y que suban las temperaturas también en el interior».

Desde hoy y hasta las 6.00 h de mañana, 1 de abril, aún sigue la alerta por rachas de 90 y 80 km/h, respectivamente, en Castellón. Pero en general esta va a ser «una semana sin lluvias, con sol y máximas superiores a 20ºC». El mercurio primaveral se nota ya hoy en costa e interior, y persistirá el fin de semana. Un gran contraste con las heladas de ayer por la mañana, que dejaron récords bajo cero en Castellfort (-1,8 grados), la segunda más baja de la Comunitat, -1,1 en Vilafranca; y -0,2 en Morella; y mínimas en el litoral de casi 8 °C.

Senderismo y deportes de montaña: ojo a los incendios forestales hasta... Desde la Generalitat valenciana se ha advertido que, de cara a estas vacaciones de Semana Santa de turismo de castellonenses y visitantes que «son días de muchas salidas a la montaña y zonas forestales». Por ello, incidieron que hay que prestar «mucha atención, sobre todo, hasta el viernes, porque el fuerte viento en el interior y en el norte de Castellón es un elemento de adversidad importante para la rápida propagación de incendios forestales».

Asimismo, desde el 112 se instó a que «en las salidas al campo, se informen antes de la previsión meteorológica y de los índices de peligrosidad de fuego forestal, actuando siempre con precaución.

Incidencias en el mercado de abastos de Castelló

Castellón amaneció aún el lunes todavía con destrozos para poner a punto tras el fin de semana, debido a las fuertes rachas de viento. En el Mercado de Abastos de Castelló el personal se encontró con placas levantadas que dejaron un hueco abierto en el techo de la nave (Ver VÍDEO). Su presidente, Pere Bagar, explicó que al caerse los paneles sándwich de grandes dimensiones ha quedado «un hueco en el techo por donde se ve el cielo y, si se diera el caso, entra la lluvia». Por eso ha solicitado la intervención para sustituir las placas, así como las que había pendientes del último temporal de alerta roja de hace mes y medio. Asimismo, en los aseos del mercado también se han descolocado algunas placas del falso techo. El Ayuntamiento de Castelló ya ha enviado a un equipo de bomberos que ha retirado las placas desprendidas para evitar males mayores. En cuanto a la sustitución de estas han confirmado que se tendrá en cuenta y «se va a revisar».

Por otro lado, en Benicàssim, la barandilla de un apartamento se descolgó y cayó abajo dejando un balcón a prueba de vértigo, sin daños personales. En l’Alcora en varios puntos de la localidad se produjeron también incidencias.