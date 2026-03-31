Castellón reina en los ‘bous al carrer’ y vuelve a superar los 5.000 festejos en un año

Castellón se erige un año más como la provincia reina indiscutible de España de los bous al carrer tras superar de nuevo la barrera de los 5.000 festejos anuales y volver a apuntar en dirección al récord histórico.

Así lo recoge la memoria de la Conselleria de Emergencias e Interior, publicada este lunes, que señala que la administración autonómica autorizó 5.125 festejos de bous en la provincia de Castellón durante el 2025. Es un 5% más que el año anterior, cuando fueron 4.868. Además, el registro se queda muy cerca del récord, en el 2017, cuando se llegaron a 5.168.

El 54% de la autonomía

El territorio castellonense es líder a nivel nacional y acapara más de la mitad de estos festejos en la Comunitat Valenciana, ya que acogió el 54% de los 9.542 autorizados en la autonomía, donde sí se alcanza un máximo histórico. Mientras, la provincia de Valencia contabilizó el año pasado 3.599 festejos (5,97% más) y la de Alicante 818 (6% menos).

Otra muestra del arraigo de los bous al carrer en Castellón es su implantación: apenas nueve de los 135 municipios de la provincia carecen de estos festejos. O lo que es lo mismo, el 93% acogen alguno. Sobresalen, en número de festejos, Onda y la Vall d’Uixó.

Destaca a su vez que hasta cuatro de cada diez actos taurinos que se celebran en la provincia se concentran en el mes de agosto, pues acapara 2.202 de los 5.125 festejos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de columnas sobre los festejos de 'bous al carrer' en Castellón.

Menos toros cerriles

Por modalidad, imperan las vaquillas (1.717), el bou de corro (1.216) y las reses emboladas (1.109. Le sigue a distancia el encierro (635) y el toro cerril (396). Este último apartado experimenta una caída del 3,6% respecto al año pasado, como destaca el presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la Comunitat, Germán Zaragoza. "Es consecuencia directa del aumento de su precio", explica sobre esta tendencia, añadiendo que esto lleva a que "el presupuesto que tienen las peñas y comisiones que no dedican a toros cerriles se va a animales de corro".

El balance deja además un ligero descenso en cuanto a las personas que resultaron heridas en los festejos taurinos en la provincia, pues quedaron en 623 en comparación con las 660 del 2024, un 5,6% de reducción.

Sobresale además que no hubo que lamentar ninguna víctima mortal en todo el 2025 en Castellón, después de un ejercicio previo con dos fallecidos. La Comunitat registró el año pasado dos muertes, ambas en Valencia.

"El civismo, tónica general"

"La fiesta también ha crecido para bien en cuanto a comportamientos, ya que el civismo sigue siendo la tónica general" en este tipo de celebraciones, ha asegurado el conseller, Juan Carlos Valderrama, quien ha insistido en la prioridad de la seguridad. En este sentido, ha aludido a las medidas contempladas en el nuevo decreto regulador de los bous, "que está ahora mismo en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y que presenta novedades que, respetando la esencia de los festejos, implican avances acordes con la realidad actual".

En entre ellas figura el incremento de la altura de las barreras verticales y cadafals, la realización de una inspección técnica de este tipo de estructuras o las suspensiones por lluvias y episodios de calor extremo.