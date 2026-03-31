El Gobierno concede 152.000 euros de ayuda a una empresa de plásticos de Castellón

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado una serie de ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos dedicados a la sostenibilidad en la fabricación de plásticos. Una iniciativa a cargo del Perte de Economía Circular, que beneficiará a 115 proyectos repartidos en 14 comunidades autónomas. Uno de ellos es para una empresa de Castellón.

Según indica la comunicación remitida desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, se han concedido 151.882,53 euros a la empresa Beltrán Envaplas, ubicada en Almassora. La compañía se dedica a la fabricación de cajas de plástico y palets con destino a los sectores de la alimentación y la agricultura.

Ayudas para impulsar la economía circular

El proyecto seleccionado tiene el objetivo de reducir el consumo de material plástico virgen, mediante la incorporación de tecnologías de tratamiento de residuos que permitan conseguir un plástico reciclado de calidad, de manera que con este mecanismo de circularidad se puedan obtener las mismas condiciones de producto que con materias primas nuevas.

Desde el Gobierno mencionan que las empresas receptoras de estas ayudas "destacan por su compromiso con la circularidad", con planteamientos que van desde la adaptación de línea de envasado para usar plásticos reciclados, o la mejora de los sistemas de gestión de residuos de este material, para su posterior aprovechamiento. Además, destacan que los 150 millones concedidos en el conjunto de España se han repartido en una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.

Reconocimiento a Beltrán Envaplas

Con esta línea de ayudas se quiere reducir la contaminación por plásticos. "La prevención, el ecodiseño, la reutilización y el reciclaje de materiales y el uso de materias primas secundarias minimizan los impactos ambientales de la extracción de recursos y la generación de residuos", apunta el Ministerio, por lo que esta convocatoria busca acelerar estos procedimientos.

No es la primera vez que Beltrán Envaplas ve reconocida su labor por la sostenibilidad. Hace unos años obtuvo financiación para un proyecto de eficiencia energética en el proceso de inyección de piezas de plástico. En 2022 también recibió una subvención de la Generalitat correspondiente a pymes industriales, destinada a reforzar la competitividad y sostenibilidad.