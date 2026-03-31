Un influencer recomienda esta visita en Castellón para Semana Santa: "Una experiencia única"

A las puertas de Semana Santa, cuando miles de personas buscan escapadas cercanas, el influencer de viajes Rubén García ha recomendado uno de los grandes tesoros naturales de Castellón: les Coves de Sant Josep, en la Vall d’Uixó. En uno de sus últimos contenidos, el creador las define como “una de las cuevas más increíbles de España” y recomienda la visita como “una experiencia que no te puedes perder”.

El enclave es de sobra conocido por los vecinos de la provincia, pero sorprende a los nuevos visitantes que se topan con el río subterráneo navegable más largo de Europa, con más de 2.750 metros topografiados. De ellos, cerca de 800 metros se recorren en barca y unos 200 a pie, en un itinerario de unos 45 minutos que permite adentrarse en galerías, formaciones rocosas y lagos de tonalidades azuladas, acompañados de iluminación y sonido que potencian la acústica natural del espacio.

Cada año, más de 200.000 visitantes llegan hasta este paraje, convertido en un emblema turístico de la provincia. Sin embargo, su valor va mucho más allá del atractivo visual. El entorno de Sant Josep es también un enclave histórico con evidencias de ocupación humana desde el Paleolítico Superior, hace unos 17.000 años, y con presencia de íberos y romanos a lo largo del tiempo.

Descubren nuevas galerías en las cuevas más conocidas de Castellón / Espeloclub

De hecho, sobre la cueva se encuentra el poblado ibérico de Sant Josep, un yacimiento que actualmente se está excavando gracias a fondos europeos Next Generation EU. Este proyecto busca profundizar en el conocimiento del pasado del enclave y ampliar la experiencia del visitante, conectando naturaleza, patrimonio y cultura en un mismo espacio.

Aunque hoy es uno de los destinos más reconocidos del turismo activo en la Comunitat Valenciana, su desarrollo ha sido progresivo. No fue hasta mediados del siglo XX cuando comenzaron las primeras adaptaciones para el turismo, con la instalación de iluminación eléctrica y la habilitación de recorridos. En 1969 se consolidó el itinerario visitable actual, mientras que las exploraciones han continuado hasta fechas recientes, con el descubrimiento en 2023 de una nueva galería, la Sala d’en Guillem.

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En la actualidad, la visita en barca sigue siendo el principal reclamo, pero la oferta se ha diversificado con propuestas como el espeleokayak, conciertos en el interior de la cueva o experiencias exclusivas en zonas no visitables. Con precios que rondan los 18 euros para adultos y 12 para niños, y una duración accesible para todos los públicos, las Coves de Sant Josep se perfilan un año más como uno de los planes estrella para esta Semana Santa.