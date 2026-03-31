La marea verde toma las calles de Castellón y amenaza con una huelga educativa indefinida: "Sin negociación, no hay evaluación"

“Sin negociación, no habrá evaluación", "menos recortes, más educación", "educación en peligro de extinción" o "la vocación no puede sostenerlo todo". Son algunos de los lemas y proclamas con los que una marea verde ha recorrido esta mañana las calles de Castelló ante la convocatoria de huelga de los sindicatos docentes Stepv, UGT, CCOO y CSIF. Una movilización respaldada también por familias y alumnado, que podría no ser la última, pues sobre la mesa está la amenaza de un paro indefinido a partir de mayo si no hay acuerdo con la Conselleria de Educación.

"Pedimos menos ratio y más profesorado. No reivindicamos sueldos ni nuestras precariedades, sino que el alumnado tenga unas escuelas dignas", explica Sofía Camañes, del CEIP Bisbe Climent de Castelló. "Queremos una educación de calidad, en valenciano, ratios más bajas y luchar por los derechos de nuestros hijos y los profesores", ha añadido Elena Aris, del CEIP La Mola de Alcossebre.

"Han pasado gobiernos de distinto color y la situación no mejora. En gasto estamos por debajo del 5%", ha apuntado Julià Escamilla, del CEIP Cervantes Dualde de Betxí, incidiendo además en que "las infraestructuras tienen muchos años y hay muchas deficiencias".

Laura Cardona, IES Álvaro Falomir de Almassora, ha destacado que "la gente se ha adherido porque necesitamos reivindicar mejoras para la educación pública, como las bajadas de ratio, recuperar poder adquisitivo o aumentar el profesorado".

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De Vinaròs a Llucena

Todos ellos son docentes que se sumaron a la convocatoria y recogen algunas de las reivindicaciones centrales. A fin de cuentas, los sindicatos reclaman, como reza el manifiesto, una "negociación efectiva", pues vienen "reclamándola desde el 25 de septiembre, ya hace más de seis meses". De hecho, afean que el departamento que dirige Carmen Ortí se haya "limitado a convocarnos a una nueva reunión el próximo 16 de abril", que creen que será para tratar aún el calendario de negociación.

Hasta la capital de la Plana se han desplazado docentes de centros de toda la provincia. Desde Vinaròs, a Llucena, pasando por Benicàssim o Betxí. Todos ellos han partido en una marcha desde la plaza de les Aules, concluyendo en la avenida del Mar, frente a la Dirección Territorial de Educación.

Baile de cifras

Antes, han sido varios los municipios que han acogido concentraciones. Es el caso de la Vall d'Uixó, que ha congregado a docentes y familias en la plaça del Parc, de Benicarló o de Castelló, entre otros. Informan Mònica Mira y Alba Boix. La convocatoria también ha sido respaldada por formaciones políticas como el PSPV-PSOE o Compromís.

Los asistentes han coincidido en destacar el seguimiento "masivo" de la convocatoria, aunque una vez más ha habido baile de cifras entre convocantes y administración. La Conselleria de Educación ha cifrado, hasta las 13 horas, en un 35,05% el respaldo de los docentes al paro en la provincia de Castellón y en el 35,59% en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Los sindicatos, sin embargo, han recalcado que se trata del seguimiento más elevado de las tres convocatorias realizadas en los últimos dos cursos después de doce años sin ellas. En concreto, lo han fijado en el 80%.

Compromiso con el diálogo, con críticas

La consellera ha afirmado que el Consell “está firmemente comprometido con el marco de diálogo permanente con la comunidad educativa, porque entendemos que las reformas y mejoras del sistema educativo deben construirse desde el acuerdo, no desde la confrontación”.

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"Resulta llamativo que los sindicatos convoquen hoy una huelga y eleven el tono reivindicativo cuando durante los ocho años de gobiernos del Botànic no promovieron movilizaciones de esta intensidad ante situaciones estructurales similares o incluso más complejas”, ha asegurado Ortí.