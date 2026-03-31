La regularización masiva no empezará el 1 de abril y los inmigrantes de Castellón están "en vilo"

El proceso de solicitudes para la regularización extraordinaria masiva de inmigrantes que ya se encuentran en España iba a iniciarse mañana, 1 de abril, pero la fecha de pospone. Desde Subdelegación de Gobierno en Castellón han explicado que se está a la espera de que culmine la tramitación. En las redes sociales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha hecho público un comunicado donde indican que "empezará pronto", aunque todavía sin fecha oficial. Inicialmente se dijo que el proceso abarcaría "desde principios de abril hasta el 30 de junio". Fuentes del Ministerio han relatado que se activará "en abril" pero faltan dos puntos: finalizar el informe encargado al Consejo de Estado y la publicación del decreto ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para finalizar el procedimiento iniciado en enero, con la autorización para la tramitación urgente del real decreto por parte del Consejo de Ministros.

Sí han confirmado desde el Gobierno central que se ultima un plan operativo, pero no hay nada detallado, y que habrá dos canales "telemático y presencial". Extraoficialmente, fuentes asociativas barajan el 14 de abril -no está confirmado- como posible fecha de inicio y a nivel de sedes desde las de Correos (solo para enviar y recibir documentación), la del INSS o la del SEPE -pero no hay nada oficial por el momento-. La subdelegación del Gobierno indicó que se sabrá a su debido tiempo y lo único claro por ahora es que no se utilizarán las oficinas de Extranjería de la capital para este proceso.

"La gente tiene muchas dudas, nos tienen en vilo"

La presidenta de la Asociación Latinoamericana en Castellón y abogada especializada, Aura Janet, describió que la situación de la comunidad inmigrante de Castellón ante este proceso es que existen "muchas expectativas, la gente está en vilo y tiene muchas dudas". Aunque se han ido impartiendo charlas informatias, ahora "no sabemos nada". De manera extraoficial, por borradores que se han filtrado, señala "parecer ser que se utilizarán las Oficinas de Corroes (pero sin asesores, solo enviar y recibir), o la oficina de la Seguridad Social (pero en un horario de tarde dterminado, solo unas horas y con cita previa)". Al respecto, valoró que "si solo son unas horas será muy poco. Yo ahora mismo tengo personas que vienen con 200 documentos y tras escanear 20 minutos y revisar solo sirven dos. A esa media de tiempo no se agilizará apenas, pues hay volumen de documentación". La opción de que se habiliten entidades colaboradoras que lo tramiten de manera gratuita, agrega, parece que es otra opción que se están plantenado.

Ojo a las estafas con la cita previa

A la espera pues de conocer sedes, horarios y calendario, el Ministerio ha querido alertar sobre posibles bulos y estafas con la cita previa. Así, ha sido tajante:

"Hasta que no se publique en el BOE, no se pueden pueden presentar solicitudes. Tampoco estárá habilitado hasta entonces el sistema de cita previa para realizar la solicitud de forma presencial. Recuerda: las citas serán completamente gratuitas y personales. No pagues a nadie que quiera venderte una. Infórmate siempre a través de fuentes oficiales y evita caer en bulos o fraudes.

Los requisitos que se anunciaron, a falta del decreto

El objetivo del Gobierno central es ofrecer a ese colectivo extranjero la oportunidad "de vivir con igualdad de derechos", así como responder a "una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía", según ha explicado la ministra, Elma Saiz.

El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, "lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema", según ha sostenido Elma Saiz