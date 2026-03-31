El turismo de interior "remonta" para Semana Santa en Castellón y roza el lleno

Unos ya están de vacaciones y otros cuentan las horas para disfrutar de una escapada durante los días centrales de la Semana Santa. Al igual que el resto de alojamientos, estas fechas son claves ante la gran demanda para el turismo rural, que en el caso de Castellón está logrando mantener el tirón a pesar de la incertidumbre derivada de la guerra de Irán y "remontando" respecto a previsiones más pesimistas, con alojamientos del interior ya rozando o incluso colgando el cartel de completo.

"Hasta ahora estaba más parado de lo normal", apunta el presidente del club de producto Temps d'Interior, Joaquín Deusdad, quien sostiene que la situación ha cambiado y "estamos remontando con reservas de última hora". Un buen rumbo al que, como recogió este diario, contribuyen también las favorables previsiones meteorológicas para los próximos días.

Morella, destino cotizado

Morella, en cuanto a turismo rural, resulta uno de los puntos más demandados para una escapada. Muestra de ello es Julián Martínez, del hotel Cardenal Ram de la capital de Els Ports, que ya tiene el alojamiento y el restaurante al completo, ofreciendo incluso dos turnos, al máximo de capacidad. También cuenta con apartamentos turísticos, al 80% de ocupación y "de cara al fin de semana al 90%, casi ya lleno".

Desde Cases de Morella cifran la ocupacion en torno al 85-90% en los alojamientos que gestionan. Por su parte, Javier Sanz, de Rural Morella, asegura que ya rozan el 100%, si bien sostiene que antes había mas visitas de varias familias y ahora suele ser de núcleos únicos, demandando alojamientos más pequeños o dejando plazas sin ocupar en los más grandes. También advierte de un descenso en las peticiones de turismo activo, es decir, de actividades como senderismo o paseos a caballo.

En cuanto al perfil del visitante, en los diferentes establecimientos consultados coinciden en que la demanda procede en su gran mayoría de las comunidades autónomas vecinas, como Cataluña, o de la propia Comunitat Valenciana, siendo así estancias que requieren de un menor desplazamiento y, por ende, con un coste más bajo.