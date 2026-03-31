El viento deja rachas de más de 120 km/h en Castellón: el pueblo donde más ha soplado

El fuerte viento que ha soplado este martes en la Comunitat Valenciana ha dejado registros muy destacados en el interior norte de la provincia de Castellón, donde se han superado los 120 kilómetros por hora. La racha más intensa se ha medido en Vilar de Canes, con 124 km/h, según los datos facilitados por la Agència Valenciana de Meteorologia (Avamet).

También se han alcanzado valores muy elevados en otros municipios de la misma zona, como La Pobla de Benifassà, con 119 km/h; Sant Mateu, con 114; Xert, con 111; y Torre d'en Besora y Tirig, donde las rachas han llegado a 108 km/h. En Sant Jordi, el viento ha alcanzado los 105 km/h. Así lo ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Rachas máximas de viento registradas el martes 31 de marzo / Avamet

Pese a la intensidad del episodio, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón no ha tenido que realizar este martes servicios relacionados con el viento. No obstante, desde el pasado domingo, y especialmente durante esa jornada, acumula un total de 117 actuaciones vinculadas a las fuertes rachas.

Activo el aviso amarillo

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo en la provincia de Castellón para el miércoles. La previsión apunta a vientos del noroeste que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la mitad norte de la provincia y los 70 km/h en la mitad sur.

En el caso del litoral e interior norte de Castellón, el aviso ha entrado en vigor a las 10.00 horas de este martes y permanecerá activo hasta las 00.00 horas del jueves 2 de abril. Por su parte, en el interior y litoral sur, la alerta también ha comenzado a las 10.00 horas de este martes y ha estado vigente hasta las 12.00 horas.

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Además, a partir de las 00.00 horas del miércoles volverá a activarse el aviso amarillo en el interior sur y el litoral sur de Castellón, donde se esperan rachas de hasta 80 km/h y 70 km/h, respectivamente, hasta la medianoche del jueves.