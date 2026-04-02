Lluvia de dinero en Castellón con La Primitiva y la Lotería Nacional
La provincia está en racha, tras el premio de más de un millón que se consiguió el lunes con La Bonoloto, en la Administración de Loterías de Salera
Castellón está en racha. El sorteo de la Bonoloto celebrado el lunes 30 de marzo dejó un premio de más de un millón en la Administración de Loterías nº16, ubicada en el centro comercial Salera. Pues esta noche la suerte ha vuelto a sonreís a la provincia con premios repartidos en dos sorteos distintos celebrados esta noche: La Primitiva y la Lotería Nacional.
En La Primitiva, la combinación ganadora ha sido la formada por los números 38, 44, 11, 05, 22 y 18, con el 12 como complementario y el 3 como reintegro.
El premio más importante en la provincia ha llegado precisamente en este sorteo, donde un boleto validado en Castelló ha resultado agraciado con un premio de segunda categoría (cinco aciertos más complementario), dotado con 65.697,56 euros. El resguardo fue sellado en el Despacho Receptor número 23.180, situado en la avenida Hermanos Bou, 61. En toda España hubo tres boletos acertantes de esta categoría.
En Nules
Además, la provincia también ha recibido un pellizco en el sorteo de Lotería Nacional de este jueves, donde el segundo premio, correspondiente al número 66.066, ha dejado un décimo premiado en Nules. En concreto, el billete fue consignado en la administración situada en Matías Torrejón, 7, y está dotado con 6.000 euros al décimo.
En total, ambos sorteos han repartido en la provincia de Castellón 71.697,56 euros.
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