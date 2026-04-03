Viajes más caros esta Semana Santa: llenar el depósito cuesta un 30% más que en 2025

Salir de vacaciones en coche esta Semana Santa va a resultar más cara que la de hace un año, dado que aunque el precio de los carburantes se ha mitigado en lo que va de mes, la segunda fase de la operación salida no va a ser barata.

Ya de entrada, y a la espera de ver la evolución en los próximos días, llenar con el surtidor un depósito de 55 litros en estaciones de servicio de Castellón, en el caso de la gasolina 95, ha subido un 6% respecto al mismo día de la semana festiva del 2025 -que cayó en otras fechas-; y en el caso del gasoil A, el incremento es espectacular y su impacto en el bolsillo es el equivalente a un 30% más.

Un depósito de 55 litros

Si se analiza cómo ha evolucionado el precio de la gasolina en la provincia de Castellón en el último año ahora cuesta 10 céntimos más que hace un año a mitad de la Semana Santa: de 1,47 euros el litro a 1,56; y con el diesel la escalada es mayor, 41 céntimos más, al pasar de 1,39 a 1,80 euros el litro.

Quienes salgan de vacaciones en coche van a tener el hándicap del precio de los carburantes

Dejar el turismo al 100% de su capacidad de combustible, para gasolina, costaba 80,8 euros y este año, 86 (6 euros más); y si se consume gasoil, se pasa de un tíquet de 76,4 a 99,1 euros (23 más).

Según el portal oficial de geocarburantes del Ministerio, en la provincia de Castellón, recién estrenado mes de abril, para repostar gasolina 95, la estación de servicio más económica era la de Carrefour, situada en Onda (a 1,35 euros el litro; y la más cara, la de La Pobla Tornesa, a 1,72). En gasoil, la de coste más alto se registraba en la gasolinera GMR de Onda (a 1,99) mientras la más barata era la de Plenergy de Onda (a 1,63 euros).

El gasoil vale 41 céntimos más y la gasolina, 10 más que hace un año

De este modo, el conductor se podía ahorrar hasta 37 céntimos según su elección entre una y otra estación de servicio para la gasolina; y en el caso del diésel, la diferencia de precios de una a otra ascendía a 36 céntimos, a la par.

Asociaciones de consumidores como Facua aconsejan comparar estos días y avisan que «numerosas gasolineras han aprovechado la rebaja fiscal para aplicar subidas encubiertas en los precios», por lo que reclaman al Ejecutivo de coalición que fije precios máximos.

Precios actualizados

El Ministerio también publica información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en euros por 100 kilómetros.